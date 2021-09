«قناة أبوظبي».. محتوى درامي متنوع وبرامج مبتكرة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تعرض «قناة أبوظبي» التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، باقة مميزة من المسلسلات في عرض أول وحصري، وبرامج تفاعلية شبابية، وترفيهية متنوعة، إلى جانب برامج متخصصة لتغطية فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، ضمن دورتها الجديدة، بما ينسجم مع استراتيجية «أبوظبي للإعلام»، بتركيزها على المحتوى الترفيهي والرقمي، الذي يناسب تطلعات الجمهور ويلبي أذواقهم.

منصة إعلامية متكاملة

وبمناسبة إطلاق الدورة البرامجية الجديدة لشاشة «أبوظبي»، قال هيثم الكثيري، المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي بالإنابة إن الدورة البرامجية الجديدة لـ «قناة أبوظبي» تتميز بمحتوى متنوع من أفضل المسلسلات الدرامية الخليجية والعربية، الجديدة والحصرية، والبرامج المبتكرة التي تشمل المسابقات والتوعية والصحة والسياحة والترفيه والفن والأزياء، والتي تلبي مختلف تفضيلات الجمهور، لتكون «قناة أبوظبي» منصة إعلامية متكاملة متنوعة وشاشة تجمع كل العرب.

وأضاف: ركزنا في هذه الدورة البرامجية على تقديم محتوى متخصص بتغطية «إكسبو 2020» الحدث الأكبر من نوعة على مستوى العالم، لتعزيز مكانة دولة الإمارات ثقافياً وسياحياً عربياً وإقليمياً وعالمياً، بالإضافة إلى توفر برامج ومسلسلات القناة على تطبيق «ADTV» الرقمي المجاني بتصميمه العصري الذي يمنح الجمهور تجربة رقمية متكاملة.4 مسلسلات

تجمع «قناة أبوظبي» أبرز ممثلي الدراما الخليجية والعربية في شاشة واحدة، من خلال 4 مسلسلات متنوعة القصص، منها 3 أعمال حصرية وفي عرض أول على «قناة أبوظبي»، وهي: «السنونو» دراما اجتماعية كوميدية، الذي تدور أحداثه حول سفينة سياحية تبحر من الإمارات إلى وجهات دولية مختلفة، تحمل مسافرين من جنسيات مختلفة يدخلون في أحداث اجتماعية، وهو من تأليف ياسر العظمة، وإخراج خيري بشارة، وبطولة ياسر العظمة وعابد فهد وتقلة شمعون ومرح جبر وديما الجندي وبشار إسماعيل، ويعرض من الأحد إلى الخميس الـ 01:00 ظهراً ابتداءً من 17 أكتوبر 2021.



«سرك الخافي»

ولمحبي الدراما الخليجية تعرض القناة مسلسل «سرك الخافي»، الذي تدور أحداثه حول شخصية «وفاء» التي تربّت مع والدتها «سعاد» وعمها «فهد» بعد الحكم على والدها بالسجن 20 سنة، ويغير الحب شخصيتها المتمردة وتُغرم بـ «أحمد» المتزوج، الذي يفاجئها بحقيقة عدم الزواج منها، فتقرر الانتقام، وهو من تأليف محمد النشمي، وإخراج مناف عبدال، وبطولة حسين المنصور وعلي جمعة وعبد الله بو شهري وليلى عبد الله ومحمد صفر وأسمهان توفيق وعبير أحمد وأمل محمد وسعاد سليمان وكفاح رجيب، ويعرض من الأحد إلى الخميس الـ 09:00 مساءً ابتداءً من 3 أكتوبر 2021.

«مفتاح صول»

وسيكون عشاق الدراما الكويتية على موعد مع المسلسل الاجتماعي «مفتاح صول» بطولة زهرة عرفات، وهنادي الكندري، الذي تبدأ أحداثه بطلاق «فرح» من زوجها الذي سافر إلى أميركا منذ 20 عاماً ونسي طليقته وبناته بعد زواجه الثاني، وهو من تأليف سحاب وإخراج محمد كاظم، ويعرض من الأحد إلى الخميس الـ 09:00 مساءً ابتداءً من نوفمبر 2021.

«خرزة زرقا»

وتعرض القناة دراما «خرزة زرقا»، التي تتناول قصة عائلتين الأولى سورية والثانية لبنانية، تجمعهما تحديات الحياة، وتزداد الأمور صعوبة بوقوع «زين» في حب «عليا» بقصة شبه مستحيلة، فهل سيقبلان بالأمر الواقع؟ أم سيحاربان من أجل الارتباط؟، وهو من تأليف كلوديا مارشليان، وإخراج جوليان معلوف، ويشارك في بطولته معتصم النهار ورولا بقسماتي ويوسف حداد وطوني عيسى وكارمن لبس وبديع أبو شقرا ويوسف حداد، ويعرض المسلسل من الأحد إلى الخميس الـ 11:00 مساءً ابتداءً من 3 أكتوبر 2021.

6 برامج

وتشهد الدورة «قناة أبوظبي» مجموعة برامج ترفيهية وهادفة، متخصصة في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والشبابية، منها 6 جديدة، هي «هنا العالم» اليومي من قلب «إكسبو 2020»، وهو برنامج شبابي مباشر ينقل المشاهدين إلى قلب الحدث عبر سلسلة مقابلات وتغطيات خاصة بالضيوف والمشاركين والفعاليات، ويتضمن فقرات متنوعة مثل «إكسبو أبديت»، و«إمرأة من إكسبو»، و«إكسبو كيدز» و«فوروم إكسبو»، و«مرحبا إكسبو»، و«مسابقات الأسبوع»، و«أرض الفرص»، ويعرض يومياً من الأحد إلى الخميس ولمدة ساعتين ويبدأ الـ 11:00 صباحاً وهو من تقديم ندى الشيباني وعبدالله الغامدي وساشا دحدوح وغريسيا انطون وإيلي أبوصالح ونور صوما.«على الطريق»

كما تعرض برنامج «على الطريق» الذي يرافق مجموعة من مقدمي البرامج والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، ليعرف المشاهدين على حياتهم اليومية في مجالات عدة، مثل الأزياء وصناعة المحتوى، ويرافقهم في رياضة ركوب الدراجات الهوائية لاكتشاف إمارات الدولة، وهو من تقديم علي الخاجة وروان عليان ويعرض يومياً من الأحد إلى الخميس الـ 6:30 مساءً.

«معزوم ويانا»

وتقدم قناة أبوظبي لجمهورها برنامج الطهي والألعاب الكوميدي الجديد (All Together At the Table) «معزوم ويانا»، مع الشيف الإماراتي سعود المطروشي أول شيف تنفيذي إماراتي لدى طيران الإمارات لتمويل الطائرات، الذي يستضيف عدداً من الفنانين ومقدمي البرامج والمؤثرين، كل من بيته، وهم يحاولون الطهي من مطبخهم باتباع نصائح الشيف، ويعرض الاثنين الـ 10 مساءً ويقدمه سعود المطروشي والفنان عمرو وهبة.

«تحدي السيلفي»

ويطل برنامج الألعاب الجديد «تحدي السيلفي» الذي تم تصويره في الإمارات والسعودية، وتتنافس فيه مجموعتان من الأصدقاء لالتقاط صور «السيلفي» مع مناظر مختلفة وتحديات شيقة، ويقدمه نور الدين اليوسف مع اثنين من المؤثرين من الإمارات والسعودية، ويعرض الأربعاء الـ10:00 مساءً.

«Fashion Lab»

ويمنح برنامج Fashion Lab المتسابقين الفرصة لإظهار مواهبهم في مجال تصميم الأزياء، وإبراز هويتهم الخاصة عبر تصميم 3 قطع أساسية، كما يستضيف البرنامج مصممي أزياء مشهورين، وهو من تقديم سيدريك حداد وديمة الأسدي ويعرض الثلاثاء الـ 10:00 مساءً.

«فالت»

وتعرض القناة أيضاً برنامجها الحواري والموسيقي الجديد «فالت»، وهو من تقديم الفنان «بشار الشطي» الذي يستضيف عدداً من الفنانين في مختلف المجالات الفنية ويحاورهم بشكل تلقائي بسيط يعكس الرسائل الإيجابية ليرسم الابتسامة على وجه المشاهدين، بالإضافة إلى مشاركتهم الغناء والعزف ويعرض الخميس الـ 10:00 مساءً.



مواسم أخرى

وتستمر القناة بعرض المواسم الجديدة من البرامج التي حققت صدى وتفاعلاً كبيرين، منها «للصحة عنوان» بموسمه الثالث والذي يقدم النصائح الصحية بطريقة ممتعة وسهلة، ويستضيف أطباء إماراتيين للحديث عن الأمور التي تتعلق باللياقة والجمال الطبيعي والصحة النفسية، وهو من تقديم الدكتور حسن كلداري والدكتورة راية زريق، كما يغطي برنامج «زهرة الخليج» مع فاطمة الهندي وعبدالله الغامدي أحدث أخبار المشاهير والدراما من الإمارات والعالم العربي، والمواضيع الأكثر تداولاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى برنامج «Yalla Social» الذي يتابع الفعاليات والأخبار اليومية المتنوعة من تقديم روني مهنا وغاييل خوري، والموسم الثالث من برنامج «قعدة رجالة» الذي يقدمه قيس الشيخ نجيب وخالد سليم ونيكولا معوض.