3 أفلام في مركز فنون «نيويورك أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد) أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن عودة سلسلة عروض «سينمانا» في موسمها الخامس الذي سيقام عبر الإنترنت، ويشمل مجموعة متميزة من الأفلام وحوارات مع صانعي هذه الأفلام من العالم العربي. وتُقدم سلسلة العروض من قبل برنامج السينما والإعلام الجديد في جامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع جامعة السوربون أبوظبي ومركز الفنون، وتتبع نسخة هذا الموسم نسقاً جديداً، حيث يمكن للجمهور، عند الطلب، مشاهدة ثلاثة أفلام تطرح مواضيع مؤثرة عن الخسارة والذاكرة والوطن، ويتم عرضها قبل أو بعد الحوارات مع المخرجين، حسب اختيارهم. وتشمل الأفلام اثنين من أفلام محمد ملص «الليل»، و«باب المقام»، والفيلم الوثائقي لنزار عنداري «فتح أبواب السينما»، وهي متاحة للمشاهدة عند الطلب حتى تاريخ 10 أكتوبر.وقال إسكندر قبطي، المنسق المشارك لسلسلة سينمانا والأستاذ المساعد في علوم السينما في جامعة نيويورك أبوظبي: «نحتفل في هذا الموسم بمرور خمس سنوات منذ إطلاق سلسلة عروض سينمانا للمرة الأولى، ونشارك المجتمع شغفنا وإيماننا بالسينما العربية المعاصرة، وندعو الجميع لمشاهدة هذه السلسلة المميزة من الأفلام التي تدعو إلى التفكر، من إخراج صناع أفلام عرب، والمشاركة في حوار مفتوح نتأمل من خلاله القضايا الثقافية والاجتماعية التي تتناولها هذه الأفلام». ريم صالح، المدير المشارك لشؤون العلاقات الخارجية في جامعة نيويورك أبوظبي، أشارت إلى أن هذا الموسم يقدم للجمهور سلسلة من الأفلام التي تمثل الحقيقة والواقع والقيم والفروق الدقيقة للثقافة العربية. أما كليو تشافينو، الأستاذ المساعد في قسم الفلسفة وعلم الاجتماع في جامعة السوربون أبوظبي، فلفت إلى أن سلسلة عروض سينمانا فرصة لاستكشاف أعمال صانعي الأفلام العرب البارزين وآرائهم حول الواقع الاجتماعي والسياسي المعقد في الوطن العربي من خلال تجارب شخصية وجماعية.