اكتشاف «كنز عملات» في الشارقة

الشارقة (الاتحاد) عثرت البعثة المحلية التابعة لهيئة الشارقة للآثار على مجموعة من العملات الإسلامية القديمة في المنطقة الوسطى من إمارة الشارقة، وتمثل هذه العملات دراهم فضية نادرة، إضافة إلى فلس واحد من النحاس.وتعد هذه العملات من الإصدارات الأولى وتحمل أيقونات تلك الفترة، متمثلة بخمسة من خلفاء ذلك العصر وهم: الخليفة أبو جعفر المنصور، الخليفة محمد المهدي، الخليفة هارون الرشيد، الخليفة محمد الأمين والخليفة أبو جعفر عبدالله المأمون، مع درهم صلب للسيدة زبيدة (أم جعفر) زوجة هارون الرشيد. وعن الكنز الأثري الذي اكتشف أثناء عملية المسح والتنقيب في المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة في سبتمبر الجاري.

قال الدكتور صباح عبود جاسم مدير عام هيئة الشارقة للآثار: إن مكونات الاكتشاف الجديدة تمثل دليلاً واضحاً على الوجود العباسي المبكر في المنطقة، ووجد قسم من هذه الدراهم داخل جرة فخارية مزججة من الطراز العباسي، وتؤرخ هذه الجرة إلى القرن التاسع العاشر الميلادي. وأكد الباحثون أن هذا الكشف الأثري الجديد يؤرخ إلى حقبة زمنية مهمة من تاريخ إمارة الشارقة بصفة خاصة، ودولة الإمارات بصفة عامة، في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، أي منذ العصر العباسي الأول، إذ تشير إلى النشاط التجاري الذي لعبته سواحل الإمارات والمنطقة الوسطى من إمارة الشارقة في التجارة الدولية.

ويتضح من دور سك النقود المكتشفة أنها جاءت من عديد الطرق التجارية الرئيسة إلى منطقة الخليج العربي وساحل الإمارات بصفة خاصة، ما يوضح أن هذه المنطقة كانت مركزاً تجارياً كبيراً في ذاك الوقت ومسلكاً لمرور القوافل في أرجاء الدولة العباسية.

