«مرشدات الشارقة» في رحلة إلى 3 دول

الشارقة (الاتحاد)

نظمت مفوضية مرشدات الشارقة خلال شهر سبتمبر الجاري، ثلاث رحلات افتراضية بعنوان «لنسافر معاً إلى...»، قادت خلالها 145 مشاركة من منتسباتها في جولة على أهم المعالم في البحرين ومصر وليبيا.

واستهدفت الرحلات التي جاءت بالتعاون مع جمعية مرشدات الإمارات ومفوضيات المرشدات في الدول الثلاث، تعريف المرشدات والمرشدات المتقدمات على تاريخ البلدان العربية وما تشتهر به من معالم سياحية وثقافية، وما تتميز به من مأكولات وأزياء وعادات، إلى جانب التعريف بمفوضية المرشدات في كل دولة، لتعزيز تفاعل منتسبات مفوضية الشارقة مع المفوضيات الأخرى.

وبلغ عدد المشاركات في الرحلة الافتراضية إلى ليبيا 99 مشاركة، وفي الرحلة إلى مصر 132 مشاركة، وفي الرحلة التي استطلعت معالم البحرين 145 مشاركة.

وقالت شيخة الشامسي، مديرة مفوضية مرشدات الشارقة، إن المفوضية هدفت من خلال مبادرتها بتنظيم الرحلات الافتراضية إلى تحقيق المتعة والفائدة وإضافة معلومات جديدة لمنتسبات المفوضية اللواتي شاركن في الرحلات، ووجدن فيها بديلاً افتراضياً عن الرحلات الواقعية، نظرًا لتأثير الإجراءات الاحترازية في كافة الدول خلال جائحة كورونا على السفر والرحلات السياحية.

وأضافت الشامسي أن تعرف منتسبات مفوضية مرشدات الشارقة على محطات من تاريخ وأنشطة مفوضيات المرشدات في الدول الثلاث، يسهم في تبادل الخبرات حول أشكال الأنشطة التي تعود بالنفع على المنتسبات وعلى مجتمعهن.