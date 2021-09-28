كيف ربى الإنسان "أخطر طائر في العالم"؟!

في مفارقة تبدو غريبة، رجحت دراسة حديثة أن أول طائر استأنسه الإنسان قبل آلاف السنين، هو ما يعرف اليوم بـ"أخطر طائر في العالم".



وحسب بيان صحفي عن الدراسة سلطت عليها الضوء شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، فإن الطائر المذكور هو "الشبنم"، المعروف بأصابع قدمه الطويلة الشبيهة بالخنجر.

ويشير البيان إلى أن الإنسان كان يربي هذا الطائر الكبير العدواني، في فترة ما بين عامي 18 ألفا و6 آلاف قبل الميلاد.

وأجريت الدراسة على أكثر من ألف عينة من قشر بيض الطائر المتحجر، عثر عليها في جزيرة غينيا الجديدة شمالي أستراليا.