تسريبات تكشف عن هاتف سامسونج المنتظر

سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية صوراً ومعلومات عن أحد هواتف Galaxy S التي ستطلقها سامسونج قريباً.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن سامسونج تنوي إطلاق 3 نماذج جديدة من الهواتف خريف العام الجاري هي : Galaxy S22 و S22+، و S22 Ultra، والنموذج الأكبر حجما من فئة Ultra سيحصل على تصميم شبيه بهواتف Galaxy Note التي أطلقت العام الجاري، وعلى هيكل بأبعاد 163.3/77.9/8.8 ملم، يزن 228 غ، مصنوع من المعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.

كما يفترض أن يجهز Galaxy S22 Ultra بشاشة AMOLED عالية الدقة بمقاس 6.8 بوصة، وبقلم S Pen الذكي الذي يمكن من خلالة الكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالكاميرا وبعض تطبيقات الجهاز عن بعد. وفق RT

سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية صورا ومعلومات عن أحد هواتف Galaxy S التي ستطلقها سامسونغ قريبا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن سامسونغ تنوي إطلاق 3 نماذج جديدة من الهواتف خريف العام الجاري هي : Galaxy S22 و S22+، و S22 Ultra، والنموذج الأكبر حجما من فئة Ultra سيحصل على تصميم شبيه بهواتف Galaxy Note التي أطلقت العام الجاري، وعلى هيكل بأبعاد 163.3/77.9/8.8 ملم، يزن 228 غ، مصنوع من المعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.

كما يفترض أن يجهز Galaxy S22 Ultra بشاشة AMOLED عالية الدقة بمقاس 6.8 بوصة، وبقلم S Pen الذكي الذي يمكن من خلالة الكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالكاميرا وبعض تطبيقات الجهاز عن بعد.