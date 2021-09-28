المناوي محكِّماً في"إيمي" للمرة السادسة

أبوظبي (الاتحاد) اختارت الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية "إيمي"، الكاتب والإعلامى عبداللطيف المناوي، العضو المنتدب، رئيس تحرير «المصرى اليوم»، محكِّماً لجوائزها في مجال الأخبار والتغطيات الإخبارية والوثائقية، والتي من المنتظر أن تعلنها الليلة.

وهي المرة السادسة التي يشارك فيها المناوى كمحكِّم، حيث سبق أن اختارته الأكاديمية محكِّماً في المسابقة لـ 5 مرات في المجال نفسه، ويأتي اختياره هذا العام، لاختيار الفائز بالجائزة التي تتنافس على الفوز بها عدة قنوات تلفزيونية عالمية، وعدد كبير من الصحفيين حول العالم.

وأشار المناوي إلى ما لاحظه من غياب كبير للقنوات التلفزيونية العربية عن المشاركة في هذه المسابقة العالمية المهمة. ومن المقرّر أن تعلن جوائز الدورة الـ 49 في مجالات الأعمال الدرامية والتلفزيونية في احتفال الأكاديمية السنوي الذي يُعقد هذا العام، يوم الاثنين 22 نوفمبر المقبل، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

وانطلقت جائزة «إيمى» عام 1949، كجائزة مقابلة لجائزة الأوسكار، وفيما تركِّز جائزة الأوسكار على الإنتاج السينمائي، تتخصّص جائزة «إيمى» في مجال الإنتاج التلفزيوني، وتنظم الجائزة الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، وهى منظمة تضم عدداً كبيراً من وسائل الإعلام الدولية، بالإضافة إلى عدد مختار من الشخصيات الرائدة من 50 بلداً، فضلاً عن 500 من شركات التلفزيون حول العالم.

وكانت الأكاديمية قدمت جائزة «إيمى» للمرة الأولى، في 25 يناير 1949، وحصلت عليها مقدمة البرامج الشهيرة وقتها، شيرلى دينسديل.