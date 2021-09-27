خصص المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة، التي انطلقت مساء الاثنين، تكريماً استثنائياً للزوجين الراحلين النجمين دلال عبد العزيز وسمير غانم. تسلمت التكريم، باسم النجمين الراحلين، ابنتهما الممثلة دنيا سمير غانم. ورحل الفنانان عن عالمنا هذا العام إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، تاركين فراغاً كبيراً لدى محبيهما، بعد أن قدما الكثير من الأعمال الفنية في الإذاعة والتلفزيون وعلى خشبة المسرح على مدار عقود من العطاء. وكشف المهرجان الستار عن باقة من أبرز وأهم ما عُرض على المسارح الحكومية ومسارح القطاع الخاص ومسرح الجامعة والمسرح العمالي هذا العام. وقال إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح ومدير المهرجان «في حصاد موسم صعب، أبت الروح المثابرة لمبدعي مصر، إلا أن تستمر الحياة، ويستمر العطاء، لتطل علينا عروض المسرح من صوامع الفن الفتية لنختار منها 33 عرضاً تزدان بهم ليالي المهرجان». تتنافس هذه العروض ضمن مسابقة واحدة ذات فروع وفئات متعددة كما ينظم المهرجان مسابقة منفصلة في المقال النقدي والبحث النظري. تقام العروض حتى التاسع من أكتوبر المقبل على مسارح الطليعة والجمهورية والهناجر والبالون والسلام ومتروبول والهوسابير والفلكي وأوبرا ملك ومركز الجيزة الثقافي والمعهد العالي للفنون المسرحية. كما كرم المهرجان، في الافتتاح الذي أُقيم على المسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية، الممثلة إلهام شاهين والمخرج إميل جرجس والكاتب بهيج إسماعيل والناقدة آمال بكير والممثل فاروق فلوكس والممثل أشرف عبد الغفور والممثل سامي مغاوري واسم الممثل الراحل عبد الله غيث. وأطلقت اللجنة العليا للمهرجان على هذه الدورة عنوان (دورة الكاتب المسرحي المصري)؛ بهدف دعمه وتشجيعه بوصفه أحد أبرز أركان العملية المسرحية. ويركز المحور الفكري للمهرجان أيضاً على الكاتب المسرحي، إذ يضم ندوات منها (الكاتب المسرحي في تسعينات القرن العشرين بين الإبداع والابتداع) و(الكتابة في الألفية الثالثة). ينظم المهرجان أربع ورش في التمثيل والإخراج والمكياج، والتأليف يقدمها بالترتيب الفنان أحمد مختار والمخرج عصام السيد والماكير إسلام عباس والكاتب بهيج إسماعيل.