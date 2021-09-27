كيف تتجنب «فخ الديون» ؟

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

من أجل تعزيز ثقافة الادخار ورفع الوعي بأهمية التخطيط المالي السليم، نظمت مؤسسة التنمية الأسرية مؤخراً ورشة، عن بُعد، بعنوان «إدارة الديون واستراتيجيات وآليات التعامل مع الأزمات المالية» ضمن خدمة التخطيط خدمة تنمية مهارات التخطيط المالي السليم، وناقشت الورشة التي قدمها نزار القحطاني المستشار التربوي والاجتماعي، أهمية دراسة الهدف من الاقتراض والتخطيط قبل الوقوع في «فخ الديون»، وتناولت التعريف بالمستهلك الحكيم، الذي ينظر بشكل أوسع ويبحث عن الخدمات بشكل آمن، والمستهلك المثالي، الذي يسعى إلى ترشيد استهلاكه وحماية نفسه، وأفراد أسرته من أي جنوح في الاستهلاك يسبب مشاكل أسرية مستدامة.

وقال الجعيدي: إن البعض يستغل التسهيلات المالية للحصول على قرض دون هدف أو تخطيط، ولا يحسن التصرف في المبلغ المقترض، مما يجعله يتورط في الديون، مشيراً إلى أن الورشة التي تهدف إلى رفع الوعي والتثقيف المادي مستهدفة جميع فئات المجتمع، جاءت لتوضح كيفية إدارة الأزمات المالية بكفاءة وفاعلية وتحديد الأهداف الواضحة للخروج من الأزمة.

ولفت إلى القرارات اللحظية غير المدروسة والقرارات المبنية على المعرفة، حيث إن الأولى يتم اتخاذها في ظل غياب الرؤية المالية وتكون نابعة عن استجابة لحظية أو سبب مثير وهي قرارات عاطفية، بينما المبنية على المعرفة يتم اتخاذها بناء على رؤية عميقة وأهداف واضحة ومبنية على دراسات للوضع القائم والوضع المالي للأسرة.

وأوضح أن خطوات اتخاذ القرارات المالية سبعة، منها تحديد الأهداف والرؤية الاقتصادية والمالية للأسرة، وجمع المعلومات الكافية، الإلمام بالإمكانيات والوضع المالي الحالي للأسرة، ضرورة الاختيار بين البدائل المتاحة، استصدار القرار وتنفيذه والخطوة السابعة متابعة القرار وتقييم النتائج.

ونبه إلى أهمية التعامل مع الأزمة المالية على أساس الوضوح بين الزوجين وبين أفراد الأسرة، وتوضيح أسبابها، وكيفية تجاوزها وكذلك التركيز على الخروج من الأزمة بعيداً عن اللوم، وأن تكون هناك ثقة بين الأطراف الموجودة على مستوى الأسرة، كذلك تحديد الجهات التي يجب التواصل معها عند حدوث الأزمات المالية، لأنها تقوم بدور كبير في التوعية والمساعدة على إيجاد الحلول.