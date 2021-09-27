كندة حنا.. فنانة تشكيلية شهيرة

القاهرة (الاتحاد)

تجسد الممثلة كندة حنا في مسلسل «ليلة السقوط»، شخصية «كريستين»، الفنانة التشكيلية الشهيرة، التي تتمحور حولها أحداث العمل، التي تدور في إطار الدراما التشويقية، وتسلط الضوء على أساليب الجماعات الإرهابية في السيطرة على عقول الشباب.. العمل من تأليف الكاتب المصري مجدي صابر، وإخراج السوري ناجي طعمي، ويشارك في بطولته طارق لطفي، وصبا مبارك.

وتواصل كندة تصوير أحداث الجزء الثاني من مسلسل «الكندوش»، من خلال شخصية «أمل»، الفتاة المحافظة التي نشأت على العادات والتقاليد.

وأوضحت أن «الكندوش»، المكان الذي يخزن به القمح، وأن أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية بحقبة الثلاثينيات.. والعمل من تأليف حسام تحسين، وإخراج سمير حسن، ويشارك في بطولته أيمن زيدان، وسلاف فواخرجي.

وعلى الصعيد السينمائي تواصل حنا تصوير فيلمها السينمائي «أنت جريح»، وتقدم شخصية «نايا»، السيدة، التي تجبرها الظروف إلى اتخاذ قرارات صارمة في حياتها، في إطار الدراما التشويقية والفيلم من تأليف قمر الزمان علوش، وإخراج ناجي طعمي.