هاجر الشرنوبي تهوى الأدوار الصعبة

سعيد ياسين (القاهرة)

كشفت الممثلة هاجر الشرنوبي عن أنها تفضل تجسيد الشخصيات المركبة والأدوار الصعبة، التي تبرز إمكانياتها الفنية بشكل جيد، ولفتت إلى أن العمل مع مخرج للمرة الأولى يضع أمامها حاجزاً نفسياً خوفاً من الخطأ أو تقديم شيء لا تضمن رد الفعل تجاهه، على عكس معرفتها السابقة بالمخرج، والتي تسهل الكثير من الأمور عليها.

وتنتظر عرض فيلم «آل هارون»، الذي انتهت من تصويره مؤخراً، وشاركها بطولته أحمد وفيق، ومنذر رياحنة، وعبير صبري، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، وأمير صلاح الدين، وإخراج معتز حسام.

وقالت هاجر لـ «الاتحاد»: إن أحداث الفيلم تدور في إطار من التشويق من خلال خلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية.

وأبدت سعادتها بردود الفعل الطيبة التي تتلقاها حالياً حول المسلسلين اللذين تشارك فيهما، وهما «الحرير المخملي» مع مصطفى فهمي، وهالة فاخر، وداليا مصطفى، وأحمد وفيق، عن رواية لأميمة عز الدين وإخراج أحمد حسن، وتجسد فيه شخصية «مهرة» التي تغزل الحرير، وهي شقيقة داليا مصطفى في الأحداث، والمسلسل الثاني «بيت عز»، الذي يأتي ضمن حكايات الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا»، وشاركها البطولة سهر الصايغ، ورشدي الشامي، وصفاء الطوخي، وأحمد الشامي، وعصام السقا، وإخراج أحمد يسري، وقالت: إن الحكاية تناولت فكرة فقد الأم وتأثير ذلك سلباً على أولادها.

وشاركت هاجر في رمضان الماضي في مسلسلي «كوفيدـ 25» مع يوسف الشريف، وجسدت فيه شخصية فتاة مريضة بالسرطان، و«هجمة مرتدة»، الذي جسدت فيه شخصية فتاة ترتبط بابن عمها الذي جسد دوره أحمد عز.