كارمن بصيبص: «عروس بيروت» تواجه صراعات

علي عبد الرحمن (القاهرة)

بدأت الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص تصوير أحداث الجزء الثالث من مسلسل «عروس بيروت»، وتواصل تقديم شخصية «ثريا الضاهر»، التي تشهد الكثير من التحولات الدرامية المفاجئة للجمهور بسبب تصاعد وتيرة الصراعات الناتجة مع أسرة زوجها «فارس»، الذي يجسد دوره ظافر العابدين.. ويشارك في بطولته تقلا شمعون، ومحمد الأحمد.

من جانب آخر انتهت من تصوير مشاهدها في أحداث المسلسل الدرامي «البرئية»، وتجسد شخصية «ليلي»، التي تعيش واقعاً مثالياً في حياتها، وتتعرض لحادث يقلب حياتها رأساً على عقب، وتواجه على إثره العديد من المآسي والمشاكل، مما يدفعها إلى البحث في الماضي لفك تلك الألغاز.