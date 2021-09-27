علي يوسف السعد يكتب: رحلة آخر الأحزان - 2

نكمل قصة (آخر الأحزان»، وكان آخر مقطع ختمت فيه المقال يقول إنه بعد أن تم توزيع الأكواخ الجميلة في منتجعنا الراقي، وبدأنا نحس بالأمان فكل شيء على ما يرام، سنبدأ فعاليات الرحلة غداً، صحيح أن البداية كانت مؤلمة، ولكن ما الذي يمكن أن يحصل؟ فلا شيء أكثر من أن تتأخر الطائرة من دبي، وتفوتنا رحلة لانكاوي الداخلية ونشتري تذاكر جديدة، ونفقد حقيبة الوالدة، وتتغير البوابة من دون سابق إنذار، ويضيع الأيبود؟

توجهت كل عائلة إلى كوخها الخشبي الجميل، بعد رحلة طويلة استغرقت ما يقارب الـ 14 ساعة، خلدنا إلى النوم وكلنا أمل بأن تكون كل المطبات التي حصلت لنا هي «آخر الأحزان».

وفجأة في كوخي الجميل الذي يضمني أنا وعائلتي ووالدتي - حفظها الله - تسللت رائحة خشب يحترق، وغمر الدخان الكوخ، وصاحت صفارة الإنذار، بكل بساطة، كوخنا أصابه تماس كهربائي وبدأ يحترق، فزعت وصرخت موجهاً زوجتي أن تأخذ الأولاد وتخرج بسرعة، وهرعت ناحية الوالدة لإخراجها، ولكم أن تتخيلوا الفزع الذي أصاب الجميع، حيث خرجنا وعلى رؤوسنا البطانيات والشراشف، ولم يسعفنا الوقت لأخذ أغراضنا، وأسرع العمال في إطفاء الحريق الذي - وبفضل الله - لم يمس أي شي بسوء، ولكنه ترك في أنفسنا آثاراً تفوق آلام الحرق من الدرجة الأولى.

رددنا بصوت هامس - لعلها آخر الأحزان - ولعله خير وقدر الله وما شاء فعل، فليس باليد حيلة، وجال في أنفسنا أن نعود إلى الإمارات دون إكمال هذه الرحلة التي ما فتأت تفاجئنا بمواقف صعبة. ولكننا صمدنا وقلنا - ستفرج بإذن الله، حادث بسيط ولن نلغي الرحلة والأبناء في شوق لها منذ فترة طويلة.

تم تعويضنا بشاليه كبير على البحر، ونمنا - بنص عين - آملين أن تكون هي الحادثة الأخيرة فلن تستحمل أعصابنا المزيد، وهذا ما كان بفضل الله.

في اليوم التالي بدأت الأمور تزدان، وتناسينا الأحزان المتلاحقة، بدأنا يومنا بشراء ملابس للوالدة، وتعديل طولها بـ «مقص الشعر»، وشراء حاجياتها الناقصة، وكلنا أمل بأن نجد حقيبتها عند العودة، قضينا أياماً جميلة في لانكاوي، جزيرة النسور، وكلنا حذر وخوف بأن يستجد ما يعكر علينا صفو هذه الرحلة، وكلنا يتندر باستخدام جملة «هي آخر الأحزان».

وأبشركم، كانت آخر الأحزان، بعودتنا إلى كوالالمبور، والعثور على حقيبة الوالدة، وقضاء أيام رائعة في العاصمة، أمضينا معظمها في الفندق الذي كان - شبه - محجوز لنا، ولم نعتبر حادثة محاولة أحد القرود سرقة حقيبة يدنا شيئاً مزعجاً، ولم نتوتر بتأخر رحلة العودة إلى دبي 7 ساعات فهو أمر لا يقارن بما واجهناه.

هي رحلة «آخر الأحزان» كما نسميها، ولكننا وحتى يومنا هذا متفقون في العائلة بأنها من أجمل الرحلات التي قضيناها معاً.

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