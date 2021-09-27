دبي (الاتحاد) احتفلت منصة «تيك توك» بوصولها لمليار مستخدم شهرياً حول العالم للتعلم أو البحث عن المحتوى الترفيهي الذي يكون دائماً مصدراً للسعادة خلال المنصة أو اكتشافهم شيئاً جديداً من خلال الحملات التي تقوم بها المنصة دائماً لتلبية احتياجات مستخدميها. وأعربت المنصة العالمية عن فخرها بأن تكون دائماً بجانب عائلتها من المستخدمين وصناع المحتوى والمبدعين الذين يتحولون إلى نجوم وأيضاً الشركات والمؤسسات التي تمتلك حسابات على المنصة. وأصبحت المنصة جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم بفضل الإبداع والإلهام الذي يقدمه صناع المحتوي، حيث يتميز مجتمع «تيك توك» بالقدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص ونقلهم عبر الأجيال بين الموسيقى والطعام والجمال والموضة والفن.