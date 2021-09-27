أحمد الأنصاري يروي تجربته في «حكايتي»

الشارقة (الاتحاد) يحل الفنان الإماراتي أحمد الأنصاري، اليوم (الثلاثاء)، ضيفاً على البرنامج الحواري الأسبوعي «حكايتي» بموسمه الثاني، والذي تبثه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، في الساعة العاشرة مساء. ويستعرض الأنصاري، خلال الحلقة الخامسة من البرنامج، تجربته الفنية في مجالي التمثيل والإخراج على مدى عقدين من الزمن، وأهم أعماله المسرحية والتلفزيونية التي أغنت الحركة الفنية الإماراتية بشكل خاص والخليجية على وجه العموم. كما سيتطرق الأنصاري إلى انطلاقة مسيرته الفنية والتي بدأها في مجال الموسيقى قبل أن يشارك في تأسيس مسرح دبي الشعبي، وسيتخلل الحلقة الحديث عن أهم المحطات الفارقة في مسيرته الفنية والإنجازات التي حققها، وبعض الحكايات التي لم يتطرق إليها سابقاً.

بدأ الأنصاري حياته الفنية كممثل من خلال المسرح المدرسي عام 1976، أما بالنسبة لبداياته كمخرج فكانت في عام 1982 بمسرحية (مطلوب خدامة)، وهو عضو مؤسس في مسرح دبي الشعبي منذ عام 1976، وانضم إلى جمعية المسرحيين منذ عام 1994، ومن أهم أعماله في المسرح «درس من الزمن» و«المفاليس» وفي الدراما التلفزيونية «الدريشة» وسلسلة «حاير طاير» بأجزائها الأربعة. حاز الأنصاري العديد من الجوائز عن أعماله المسرحية منها، جائزة أفضل مخرج مسرحي من خلال مسرحية «البقعة» ومسرحية «عرج السواحل».

يشار إلى أن برنامج «حكايتي»، الذي انطلقت أولى حلقات موسمه الأول في 19 سبتمبر 2020، يسلّط الضوء على قصص وتجارب شخصيات شهيرة إماراتية وخليجية وعربية في مجالات الفنّ والإعلام والثقافة والرياضة وغيرها، ويستعرض جوانب من حياتهم العملية واليومية.