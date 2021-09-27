هذا النوع من الخضار.. يقلل الالتهاب ويحمي من السرطان

كشفت أخصائية التغذية كريستين ميكستاس أن "الملفوف غني بمضادات الأكسدة، ويساعد في تخفيف التورم بالأنسجة، وبالتالي تقليل الالتهاب والحماية من الأمراض الالتهابية، مثل السرطان".



وتحققت كريستين ميكستاس من أن الملفوف (إحدى الخضروات الصليبية)، "غني بمضادات الأكسدة، مثل فيتامين سي والمنغنيز والمغذيات النباتية التي لها قوة حماية الخلايا، وأن هذه الخضار الملونة يمكن أن تساعد في تخفيف التورم بالأنسجة، وبالتالي تقليل الالتهاب والحماية من الأمراض الالتهابية ، مثل السرطان".







واقترح المتخصصون في "Mayo Clinic" أن "تناول المزيد من النباتات، مثل الملفوف، يمكن أن يساهم في اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات".

وأشار الخبراء في كلية الطب بجامعة "هارفارد" إلى أن "عادات نمط الحياة مرتبطة أيضا بالالتهابات، مثل التدخين".

وقال الخبراء إن "مستوى بروتين سي التفاعلي بين واحد وثلاثة ميليغرام لكل لتر من الدم غالبا ما يشير إلى مستوى منخفض، ولكنه مزمن، من الالتهاب".

وفي إطار الحديث عن الفوائد الصحية للملفوف: لفتت "Medical News Today"، إلى أن "المكون القوي للملفوف يمكن أن يساعد في الوقاية من مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب".