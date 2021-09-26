مي تواجه «العنوسة» بتدريس الرياضيات!

سعيد ياسين (القاهرة)

انطلق عرض حكاية «عقبال عوضك» 25 سبتمبر الجاري، بطولة مي كساب، وهالة فاخر، ومحمد جمعة، وإيمان السيد، وإخراج معتز حسام، وذلك ضمن حكايات الموسم الثاني من مسلسل «زي القمر»، الذي حقق موسمه الأول نجاحاً كبيراً، وشاركت في بطولته ليلى علوي، وإلهام شاهين، وجومانة مراد.

وقالت مي كساب لـ«الاتحاد»: إن المسلسل يدور في إطار اجتماعي درامي حول قضايا المرأة من خلال العديد من النماذج، وإنها تجسد شخصية «شادية» مدرسة الرياضيات المجتهدة، التي ترتبط بعلاقات طيبة مع الطلاب والطالبات، ويتقدم بها السن نظراً لانشغالها بإعالة إخوتها وتولي مسؤوليتهم بعد وفاة والدها، وتواجه مشاكل نفسية كبيرة، بسبب نظرة أقاربها وجيرانها وزملائها على أنها «عانس»، فتشغل نفسها بالاجتهاد في تدريس الرياضيات.

وأشارت إلى أن تناول حكايات المسلسل لقضايا المرأة الإنسانية والاجتماعية والنفسية حمسها للموافقة، خصوصاً أنه يناقش المشكلات والأزمات التي تتعرض لها السيدات ما بين سن الأربعين والخمسين عاماً.