«فيراري أبوظبي» تُحقق أمنية طفل

أبوظبي (الاتحاد)

حققت «فيراري أبوظبي» بالتعاون مع مؤسسة تحقيق أمنية - الإمارات حُلم الطفل مراد «8 سنوات» وأدخلت السعادة إلى قلبه، حيث أمضى، يوماً حافلاً بالمرح والترفيه بمناسبة يوم الحُلم العالمي، بصحبة عائلته في عالم فيراري أبوظبي، واختبر أروع الألعاب والتجارب الترفيهية التي تحتضنها منطقة العائلة، والمعسكر التدريبي للناشئين، وسحر إيطاليا وغيرها من التجارب المميزة. وتواصل عالم فيراري أبوظبي، التي تتولى شركة فرح إكسبيرينسز إدارة عملياتها التشغيلية، استقبال زوارها وفق الإجراءات الاحترازية اللازمة، لضمان توفير تجارب ترفيهية آمنة للجميع، ويتعيّن على جميع الضيوف تأكيد حصولهم على اللقاح باستخدام نظام «المرور الأخضر» عبر تطبيق «الحصن».

كما تشمل الإجراءات الاحترازية المتخذة تحديد السعة الاستيعابية، والالتزام بارتداء كمامات الوجه في كافة الأوقات، والخضوع لفحصٍ إلزاميّ لمسح الوجه، ووضع علامات لتحديد المسافات الآمنة التي يجب الالتزام بها عند الألعاب ومنافذ البيع، إلى جانب تعديل السعة الاستيعابية للألعاب والمطاعم والمتاجر. وتقديراً لهذه الجهود، حصلت عالم فيراري أبوظبي على شهادة الأمانGo Safe من قبل دائرة السياحة والثقافة - أبوظبي.