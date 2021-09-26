6 صفات للناجحين

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت تقرير نشرته مواقع إلكترونية تعنى بالتميز، منها موقع «argaam.com» أن الأشخاص الناجحين يتميزون بعدد من السمات عن غيرهم، عليهم تنميتها وتطويرها، لاستمرار نجاحهم:

1- الشجاعة

لا تعني الشجاعة أن الناجحين لا يشعرون بالخوف، ولكنهم يدركون أن عدم فعل أي شيء هو أمر أسوأ من التجربة والفشل، فالأشخاص الناجحون لديهم الشجاعة والثقة الكافية لمواصلة تجربة أشياء جديدة.

2- تحديد الأولويات

يتميز الأشخاص الناجحون بتحديد أولياتهم، والتركيز على أولوياتهم بما يساعدهم على إدارة وقتهم بفعالية، وإفساح المجال للعمل المنتج مع الحرص على وقت الاسترخاء.

3- عمليون

البدء بالتحرك والقيام بعمل حقيقي، دون تضييع الوقت في الخوف من الإخفاق أو التردد، يمكّن من الاقتراب من النجاح، فالأشخاص الناجحون أناس استباقيون، وسرعان ما يبدأون بالفعل في تنفيذ خططهم، ولا يترددون في اتخاذ القرارات الصعبة.

4 - مراجعة الخطوات

لا يجلس الأشخاص الناجحون ويسترخون بعد اتخاذ إجراء بشأن أهدافهم أو بعد إنهاء مهمة، بل يراجعون خطواتهم ليقيموا مدى فائدتها في تقدمهم، ومعرفة ما الذي ينجح منها، وما الذي يحتاج إلى التغيير، ويمنحهم ذلك فكرة عن كيفية تطور الأحداث والمخاطر المحتملة، واتخاذ القرارات الصعبة والانطلاق بقفزات موثوقة.

5- سرعة التعلم

يتعلم الأشخاص الناجحون بسرعة لأنهم طوروا عقلية إيجابية، فبمجرد أن تضع عينيك على تحسين نفسك بأي وسيلة ممكنة، ستصبح سريع التعلم، فقم بتدوين الملاحظات واليوميات ومعالجة نقاط الضعف والاستفادة من نقاط القوة للحصول على أفضل النتائج.

ولا يتردد المتفوقون في طلب المساعدة والتعلم من الآخرين، حيث يدركون أن هناك كنزاً من المعرفة والخبرة يمكن الحصول عليه من الذين ساروا في المسار نفسه.

6- تحرير العقول

يدرك الذين حققوا نجاحاً كبيراً في الحياة في وقت مبكر أهمية تصفية أذهانهم والتخلص من الفوضى الذهنية، إنهم يُطهرون عقولهم من الأفكار السلبية بشكل يومي، ويخصصون الوقت لإيجاد الهدوء عن طريق التأمل والاسترخاء الذهني.

أفضل طريقة لتحرير عقلك هي التخلي عن الأشياء التي ليس في وسعك التحكم فيها، والابتعاد عن الأشخاص السلبيين، وتبني عقلية حل المشاكل ومعالجة التحديات.