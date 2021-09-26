سعودي يحترف تهجين الثعابين

جدة (أ ف ب)

تطوّر حب السعودي فيصل ملائكة للثعابين غير السامة من اقتناء واحد عندما كان في الخامسة من عمره، إلى تهجينها للخروج بألوان فريدة من نوعها وهو في الثلاثينيات.

وفي حديقة قصره في جدة قرب البحر، خصّص ملائكة وهو رجل أعمال وأب لثلاثة أطفال، حُجرتين كاملتين كُتب عليهما بالإنكليزية باللون الأخضر «حجرة الثعبان».. وأوضح ملائكة أن تهجين الثعابين عملية تحتاج إلى معرفة وصبر ووقت طويل، موضحاً أن تهجين الثعابين ذات الألوان النادرة يستغرق ثلاثة أو أربعة أجيال، فيما يستلزم إنتاج الثعبان ثلاثي الألوان 12 عاماً.