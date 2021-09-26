أحمد عاطف (القاهرة) فى واقعة حزينة ومأساوية، قتل رجل مصري زوجته وهشم رأسها بمطرقة وادعى أن المنزل احترق لإخفاء آثار الجريمة. وأعلنت الشرطة أن الجيران كانوا يظنون أن الأمر مجرد حريق شب فى منزل وتوفيت امرأة على إثره. وقعت الجريمة في قرية «المنصورية القناطر» في محافظة القليوبية، حيث سمع الأهالي استغاثة من زوج المتوفاة، وشاهدوا تصاعد أدخنة من المنزل المشتعل. كما وجدوا آثار إصابة الزوج بحروق، فقاموا بنقله إلى المستشفى. وكشفت التحريات عن أن الزوج أخبر الجيران أن أسطوانة غاز انفجرت، ما أدى إلى الحريق الذي أسفر عن وفاة زوجته. وأظهرت معاينة جثة الزوجة، عدم إصابتها بأي حروق، بينما وجد تهشم في الجمجمة، كما عثر على مطرقة بها آثار غسل لمحو بقع دماء. أخضع الزوج للحراسة في المستشفى الذي يعالج فيه، فيما أكد شقيقه أنه يعاني اضطرابات نفسية منذ 18 عاماً. وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة الزوجة، وإجراء المزيد من التحريات في الحادثة.