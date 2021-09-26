أحمد عاطف (القاهرة) في حادثة مأساوية، تحول موكب حفل زفاف إلى مأتم بعدما اصطدمت سيارة بشخصين كانا يقفان بجانب عمود إنارة في محافظة الشرقية (شمال مصر). وقال الأمن المصري إن الحادث وقع عندما انحرفت سيارة مسرعة عن مسارها في أحد الشوارع الجانبية بعدما اختلت عجلة القيادة، فاصطدمت بشخصين. وتبين لاحقاً أن الضحيتين هما طالبة وشقيقها وقد أصيبا بكسور متفرقة بينما كانا يستعدان لحضور حفل زفاف أحد أقاربهما. اللافت أن السيارة كان يقودها شخص يعمل سمكري سيارات ولاذ بالفرار بعد الحادث. واتضح عدم حيازته لرخصة قيادة. واعترف المتهم بارتكابه الحادث المروري، كاشفاً أن السيارة كانت بحوزته للإصلاح وقام بقيادتها بعد إصلاحها بغرض التنزه.