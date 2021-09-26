النساء يحصدن جوائز أكبر مهرجان سينمائي في إسبانيا

الممثلة الأميركية جيسيكا تشاستين (يمين) مع الممثلة الدنمركية فلورا أوفيليا هوفمان ليندال

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فازت النساء بنصيب كبير من جوائز مهرجان سان سيباستيان السينمائي في إسبانيا.

وشهد المهرجان فوز الممثلة الأميركية جيسيكا تشاستين بجائزة التمثيل الأولى بالمشاركة مع الممثلة الدنمركية فلورا أوفيليا هوفمان ليندال (16 عاماً).

وفاز الفيلم الروماني (القمر الأزرق) بجائزة الصدفة الذهبية لأحسن فيلم في الدورة التاسعة والستين لأكبر مهرجان سينمائي إسباني والتي اختتمت الليلة الماضية.

ومنحت أولى جوائز المهرجان في التمثيل لأحسن دور رئيسي لتشاستين عن فيلم (ذي آيز أوف تامي فاي) بالمشاركة مع هوفمان ليندال عن دورها في فيلم (آز إن هيفن).

وقالت تشاستين، التي رشحت لجائزة أوسكار مرتين «يا له من شيء مثير أن نحتفل هذا العام بأداء امرأتين، إن هذا يبهرني».

وفازت تيه ليندبيرج بجائزة الصدفة الفضية لأحسن مخرج عن فيلم «آز إن هيفن» الذي يدور في القرن التاسع عشر.

و«القمر الأزرق» هو العمل الأول للمخرجة الرومانية ألينا جريجوري ويروي حكاية شابة تحاول الهرب من بيت ريفي تتعرض فيه لسوء المعاملة.

من بين الفائزات الأخريات كلير ماتون التي فازت بجائزة أحسن تصوير سينمائي عن فيلم التشويق الفرنسي «سري» والمخرجة الفرنسية البوسنية لوسيل هادزيهاليلوفيتش التي فازت بالجائزة الخاصة للمهرجان عن فيلمها الخيالي «إيرويج».

كان الفائز الوحيد من الرجال في الجوائز الفردية المخرج البريطاني تيرانس ديفيس الذي فاز بجائزة أحسن سيناريو عن فيلم «بينيديكشن» الذي يروي سيرة حياة الشاعر والكاتب الإنجليزي سيجفريد ساسون.

المصدر: آ ف ب