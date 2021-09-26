قرية تمنح 15 ألف دولار لمن ينجب طفلاً

ذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية أن الأزواج في قرية بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين سيحصلون على ما يصل إلى 3300 يوان (510 دولارات) شهرياً مقابل إنجاب طفل بعد الأول من سبتمبر.

تعد القرية التابعة لمقاطعة قوانجدونج أحدث مكان يقدم المال للعائلات منذ إضفاء الشرعية على سياسة الطفل الثالث التي أقرت أغسطس الماضي، إذ يتم منح الأزواج إعانة 3300 يوان (510 دولارات) شهرياً، بإجمالي يصل إلى 99 ألف يوان (أكثر من 15 ألف دولار) لكل طفل حتى يبلغ عامين ونصف شريطة إضاع الطفل طبيعياً.

وأظهرت بيانات الأولية أن 20 أسرة قررت إنجاب المزيد من الأطفال، ما اعتبره علماء محليون خطوة مهمة لتحسين الهيكل الديموغرافي الصيني ومحاربة الشيخوخة.