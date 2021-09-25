محمد هنيدي في مسرحية جديدة

سعيد ياسين (القاهرة)

يحضّر الممثل محمد هنيدي حالياً لمسرحية كوميدية غنائية استعراضية جديدة يعود بها إلى خشبة المسرح بعد غياب عامين، ويقدمها في موسم الرياض المقبل، على أن يقوم بإخراجها خالد جلال في أول تعاون فني يجمعهما، ومن المقرر أن يجسد خلالها شخصية مطرب أفراح شعبية.

وكان هنيدي نشر صورة له مؤخراً عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وظهر خلالها وهو يرتدي جاكت بمبي وشعر باللون الأحمر، وعلق عليها بقوله: «اللوك» الجديد وجارٍ البحث عن اسم فني جديد لعمل مرتقب، وجاء ذلك بعد منشور سابق كتب فيه: «قررت النهاردة الصبح قرار مهم، قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب أفراح شعبي».

وتعيد المسرحية هنيدي إلى المسرح بعد غياب منذ قدّم خلال شهر يناير 2019 مسرحية «3 أيام في الساحل»، وجسد فيها شخصية «عصفور أبو دراع»، وهو بلطجي بالوراثة يدير أكاديمية للسرقة والنشل، ويقرر السطو على فيلا دكتور في الساحل عن طريق الدخول متنكرين بفرقة غنائية أثناء حفلة كبيرة، ويكتشفون أن الطبيب لا يملك أموالاً في المنزل، ويقوم بكتابة شيك لهم، ويظلون معه في المنزل لثلاثة أيام حتى يتمكنوا من صرف «الشيك».