فراس سعيد على طريقة الإخوة الأعداء

محمد قناوي (القاهرة)

أكد الممثل فراس سعيد أن ما دفعه للمشاركة في بطولة مسلسل «السيدة زينب» أهمية الموضوع الذي يطرحه المسلسل والتي تهم كل أسرة مصرية وعربية، وهي الصراع بين الأشقاء على الميراث على طريقة الفيلم الشهير «الإخوة الأعداء».

وقال: أظهر من خلال المسلسل بدور ابن «سوسن بدر» شقيق كل من محمود عبدالمغني، وأحمد وفيق، وأقدم شخصية جديدة عليّ لم أقدمها قبل ذلك، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة عن السيدة زينب، وحي زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصاً في تلك المنطقة في إطار اجتماعي. والمسلسل تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

وعبر فراس سعيد، عن سعادته بردود الأفعال حول دوره في حكاية «غالية» التي تعرض ضمن مسلسل «زي القمر»، وتقوم ببطولتها التونسية درة وأشاد بهذه النوعية من الأعمال وما تطرحه من موضوعات مهمة، لافتاً إلى إعجابه بفكرة مسلسل «زي القمر»، التي تطرح عدداً من الحكايات المتميزة والمنفصلة ويعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاتها.