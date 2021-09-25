خبـاز تونسي بـ«الإليزيه» لمدة عام

باريس (أ ف ب)

فاز خباز تونسي الأصل بمسابقة «أفضل باغيت في باريس» إثر منافسة محتدمة، ما سيخوله تقديم هذا الخبز الفرنسي الشهير على مائدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه لمدة عام. وقد تنافس هذا العام أكثر من 170 خبازاً باريسياً لنيل جائزة أفضل خبز باغيت في المدينة. واعتبر مكرم العكروت، الخباز البالغ 42 عاماً، والذي يعمل منذ 19 عاماً في فرنسا بعد مغادرته تونس، أن هذا اللقب يشكل «حصاد سنوات من الخبرة». وقال العكروت لـ«فرانس برس»: «أنا فخور جداً»، سأتحضر لمهمة تزويد الإليزيه بخبز «الباغيت».