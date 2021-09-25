نجوم الموسيقى يغنون من أجل المناخ ولقاح كورونا

محتجون يطالبون بإجراءات لصالح المناخ

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تحيي كوكبة من كبار نجوم الموسيقى، حفلات في مدن عدة حول العالم، اليوم السبت، ضمن حدث خيري دولي ضخم بهدف التوعية بشأن أزمة المناخ والعدالة في توزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد ومكافحة المجاعة. تُبث الحفلات الموسيقية من مدن كثيرة في أنحاء العالم كافة، بينها لندن ولاغوس وريو دي جانيرو وسيدني وبومباي، وذلك بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وتقدم إيليش و«كولدبلاي» وجنيفر لوبيز عروضهم في «سنترال بارك» في مدينة نيويورك الأميركية.

ومن الأسماء التي ستطل أيضاً في هذا الحدث ستيفي ووندر في لوس أنجلوس، فيما يطل إد شيران في باريس إلى جانب «بلاك آيد بيز» و«ستورمزي».

ومن المتوقع أن يحضر عشرات آلاف المتفرجين الحفلات الموسيقية، بشرط تقديمهم شهادات تطعيم أو اختبارات سلبية تثبت عدم إصابتهم بكوفيد-19.

كذلك يشمل الحدث عروضاً مسجلة مسبقاً من «بي تي اس» في كوريا الجنوبية، و«غرين داي» في لوس أنجلوس، ودي جي ألوك في ريو دي جانيرو، وكايلي مينوغ في لندن، وأندريا بوتشيلي في توسكانا.

وقالت منظمة «غلوبال سيتيزن»، غير الحكومية المنظمة للحدث في بيان: «عبر القارات الست، سيساعد الفنانون في حشد المواطنين لمطالبة الحكومات والشركات الكبرى وأصحاب الأعمال الخيرية بالعمل معاً للدفاع عن كوكب الأرض والقضاء على الفقر».

وأشارت المنظمة إلى أنها تركز على «التهديدات المترابطة الأكثر إلحاحاً التي تصيب الأشخاص الأكثر فقراً- تغير المناخ وعدالة التلقيح والمجاعة».

كما يشارك عدد كبير من الفنانين الآخرين، بينهم فرقة ميتاليكا وذي ويكند، من خلال عروض حية أو مصورة.

وقالت «غلوبل سيتيزن» إنها تريد زراعة مليار شجرة وإيصال مليار لقاح إلى البلدان الأكثر فقراً ووجبات غذائية لـ 41 مليون شخص على شفا المجاعة.

وأقامت المنظمة في السابق أحداثاً خيرية أخرى رفيعة المستوى، بينها «فاكس لايف: ذي كونسرت تو ريونايت ذي وورلد» في وقت سابق من هذا العام في لوس أنجلوس.

وجمع هذا الحدث موسيقيين وممثلين ومشاهير وقادة العالم وحتى البابا، في دعوة موحدة لدعم حملات التطعيم في العالم لمكافحة كوفيد-19.

وقدم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس أدهانوم دعمه للحملة الأخيرة، داعياً إلى المساواة في توزيع اللقاحات.





المصدر: آ ف ب