الشارقة (الاتحاد) تنطلق في 10 أكتوبر القادم، فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. المهرجان الذي تنظمه مؤسسة (فن) بالشارقة، يقدم للجمهور في الإمارات والعالم أكثر من 80 فيلماً من 38 دولة عربية وأجنبية، وسلسلة ورش وجلسات حوارية متخصصة في صناعة الأفلام على مدار خمسة أيام.ويستضيف المهرجان الذي يقام (عن بعد) حتى 15 أكتوبر، تحت شعار «فكر سينما» 6 أفلام تعرض للمرة الأولى عالمياً، و35 فيلماً يعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط، و3 في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب 4 أفلام تعرض لأول مرة في دولة الإمارات، ويمكن للراغبين في مشاهدة الأفلام ومتابعة فعاليات المهرجان الدخول على الرابط التالي: www.siff.ae
سبع فئات وتتوزع العروض على فئات المهرجان السبع، وهي أفلام من صنع الأطفال والناشئة وأفلام خليجية قصيرة وأفلام دولية قصيرة، وأفلام الرسوم المتحركة وأفلام وثائقية وأفلام روائية وأفلام من صنع الطلبة، جاء اختيارها من بين 4284 فيلماً تقدم للمشاركة في المهرجان خلال العامين 2020 والعام الجاري.
التحكيم وكشفت (فن) أسماء لجنة التحكيم الذين سيقيمون الأفلام المتنافسة في الفئات المهرجان، من بينهم الممثل عابد فهد، والمخرج والكاتب العماني خالد الزدجالي، وجوليو فيتا من إيطاليا، ومن الإمارات حمد صغران وماجد الأنصاري وفاضل المهيري، ومن الولايات المتحدة المخرج والمنتج بنتلي براون، وغيرهم، وسيتم الإعلان عن الفائزين في الحفل الختامي 15 أكتوبر.
ورش تدريب وكشفت مؤسسة (فن)، عن أن المهرجان ينظم 30 ورشة تدريبية للأطفال واليافعين متنوعة، تتناول 15 موضوعاً، منها كتابة السيناريو، وأسرار الرسوم المتحركة، وأساسيات التصوير الفوتوغرافي، والإنتاج، والإخراج السينمائي، والتصوير بأنواعه وتقنياته المختلفة. ويشهد المهرجان سلسلة جلسات حوارية يقدمها نخبة من المتخصصين في صناعة الأفلام العرب والأجانب، ويناقشون فيها الفرص المتاحة أمام الأجيال الجديدة من الشباب الموهوبين لتقديم أفلام معاصرة تتناول قضاياهم وتعبر عن أفكارهم وتعرضها إلى العالم.
وحول انطلاق المهرجان، قالت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مدير مؤسسة (فن)، ومدير مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: «وصلنا بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، إلى متابعين وسينمائيين صغار من مختلف بلدان العالم، ونجحنا في وضع أجيال من الإمارات على مسار العمل السينمائي الاحترافي، فحجم المشاركات التي قُدمت كان كبيراً، خاصة بالنظر إلى المتغيرات التي فرضتها جائحة كورونا، وفي المقابل بدأنا نرى شباباً يخطون تجاربهم الخاصة بعد أن كانوا متابعين ومشاركين أطفالاً في الدورات الأولى من المهرجان قبل ثمانية أعوام».