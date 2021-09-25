زين عوض تشعل حماس جمهور «جرش»

أبوظبي (الاتحاد)

حلّقت الفنانة الأردنية زين عوض في سماء المسرح الجنوبي في جرش، ليلة الخميس في ثاني أيام «مهرجان جرش للثقافة والفنون» بدورته الخامسة والثلاثين.. فأمام ما يقارب 3000 شخص، اتبعوا الإجراءات الاحترازية التي فرضتها إدارة المهرجان، قدمت أغنيتها ذائعة الصيت «يا ترى تهواني»، و«الهوى سلطان» و«زي الهوى» و«أحبك»، بالإضافة إلى أغاني سميرة توفيق، وحصد أعلى درجات التفاعل مع «حيالله بليالي الصيف» التي قدمتها بمرافقة فرقة الطبول بمحاكاة لمشاهد الفيديو كليب الذي قدمته مؤخراً، لتختم أمسيتها بأغنية «ع العين موليتين».