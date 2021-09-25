20 خريجاً من مبادرة «أنا أستطيع»

الشارقة (الاتحاد)

نظم مركز الشارقة للتدريب الإعلامي التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، حفلاً لتكريم خريجي دورة المونتاج والمؤثرات البصرية، ودورة التقديم التلفزيوني، التي نظمها المركز ضمن أنشطة النسخة الثانية من مبادرة «أنا أستطيع».

وكرم محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، 20 من الطلبة الخريجين بشهادات الدبلوم المعتمدة من المركز، وكرمهم على إتمامهم البرنامج التدريبي لكل دورة بنجاح، وأشاد بحجم التزامهم وبما بذلوه من جهود لإتقان أحد أهم الفنون والمهارات في العمل الإعلامي التلفزيوني.

ويسعى المركز من خلال المبادرة، التي أطلقها مجاناً، إلى تأهيل الباحثين عن عمل في المجال الإعلامي من خريجي الجامعات والكليات المسجلين في دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، حيث تتضمن إلى جانب دورتي المونتاج والمؤثرات البصرية، ودورة التقديم التلفزيوني، أربع دورات أخرى هي، الإعلام الرقمي والمنتج الرقمي اللتان سيتم تنظيمهما خلال الفترة بين 10 أكتوبر و4 نوفمبر المقبلين، وتحريك الغرافيك التي ستقام بين 7 و29 نوفمبر المقبل، والتصوير التلفزيوني والسينمائي بين 5 و30 ديسمبر المقبل.

وقال محمد حسن خلف في حفل تخريج الدورتين، الذي أقيم في مبنى الهيئة: تأتي مبادرة «أنا أستطيع» في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير بيئة العمل الإعلامي من خلال تأهيل الكوادر من الخريجين الباحثين عن فرصة عمل في هذا المجال لدخولهم سوق العمل وهم يتمتعون بالمهارات اللازمة لممارسة المهنة بمختلف تخصصاتها الإذاعية والتلفزيونية، مع التركيز على الجوانب التطبيقية كل في تخصصه.