جورج وسوف يُطرب جمهور «جرش»



أبوظبي (الاتحاد)بعد غيابه لسنوات عدّة عن مهرجان جرش، عاد سلطان الطرب جورج وسوف بحفل جماهيريّ أشعل معه مدرجات المسرح الجنوبي في المدينة الأثرية طرباً، ونثر من خلاله البهجة والفرح لدى جمهوره المتعطش لسماع أغانيه في الحفل، الذي قدمه الممثل منذر رياحنة. جمهور الحفل، الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الخامسة والثلاثين.

استقبل الوسوف بعاصفة من التصفيق وبالهتاف المعهود «ابو وديع.. ابو وديع»، بعد صعوده على المسرح. استطاع الوسوف في الحفل، كعادته، أن يأسر جمهوره، الذي كان في حالة اندماج عالية مع أغانيه الجديدة والقديمة، حيث أبى الحضور التوقّف عن التصفيق والهتاف بِاسمه وترديد أغانيه بكاملها معه، من دون انقطاع، بشغف ومحبّة.

لم تكن حفلة سلطان الطرب الذي حافظ على جماهيريته الواسعة طوال مسيرته الفنية التي امتدت لأكثر من 40 عاماً، عادية، فمدرجات المسرح غصت بالحضور الذي فاق تعداده 6 آلاف شخص، لتذكرنا بحفله الأخير في جرش عام 2003، في حين ارتدى عشّاقه القمصان التي تحمل صورته، حاملين لافتات كبيرة لصورته متوّجة بعبارة «دبنا عَ غيابك دبنا».

وقدم الوسوف خلال الحفل مجموعة من أجمل الأغاني والتي من بينها أغنية «يا بياعين الهوى، ويا ليل العاشقين، وبتعاتبني على كلمة، وقدك المياس، وطبيب جراح، وصابر وراضي»، وقلب العاشق دليلو«، وكذلك رائعته «كلام الناس»، وغيرها من الروائع التي قام الجمهور بترديد كلماتها مع النجم وسوف وسط حالة من التفاعل الواسع.