عودة الفنانة ياسمين عبد العزيز.. صدى فني وجماهيري واسع

خطفت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز قلوب جمهورها وزملائها عندما دخلت في أزمة صحية عنيفة، وأعادت إليهم البسمة بصورة لها برفقة أطبائها، لتؤكد انها تماثلت للشفاء.





وشاركت ياسمين عبد العزيز، الجمعة، وبعد غياب طويل، جمهورها بصورة لها برفقة الأطباء الذين أشرفوا على حالتها الصحية في سويسرا، بعد رحلة علاج دامت لأكثر من شهرين، ووجهت لهم الشكر، وكتبت ياسمين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله الذي شفانا وعفانا ".



ولقيت عودة الفنانة ياسمين عبد العزيز صدي فني جماهيري واسع، فقد غمرتهم الفرحة لعودتها، وكتب الفنان أحمد بدير: " ألف حمد الله على سلامتك يا ياسمين يا حبيبتي شفاكي الله و عافاكي وحشتينا و الحمدلله على كل حال و ربنا يوفقك يا حبيبتي". بحسب سكاي نيوز.

بينما كتب المؤلف عمرو محمود ياسين: " الحمدلله، ألف حمدالله على السلامة"، وعلق الفنان أيهاب فهمي قائلا: الحمد لله والشكر لله، فيما علق شقيقها قائلا: "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك"، وكتب الفنان فادي خفاجي:" ألف حمدلله على سلامتك " .

كما علقت الفنانة عايدة رياض قائلة: "حمدالله على سلامتك يا روح قلبي الحمدلله تعافيتي بالسلامة ربنا استجاب لدعائنا و دعوات الجمهور الجميل الذي كان يدعي لكِ".

فيما كتب أحد المتابعين: "حمد الله على السلامة يا ياسمينة، بينما كتب أخر: ونعم بالله ألف حمد لله على سلامتك يا نجمة مصر والوطن العربي".

وكانت ياسمين قد كتبت منشورا بعد تعافيها، وهي أول رسالة لها بعد أزمتها الصحية تشرح فيها حالتها الصحية.