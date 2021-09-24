أحمد عاطف (القاهرة) توفي فنان الكاريكاتير المصري جمعة فرحات، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 80 عاماً بعد مسيرة طويلة من الأعمال الفنية للعديد من الصحف المصرية والعالمية. ونشر الفنان التشكيلي المصري الدكتور حسن فداوي، صورة للفنان جمعة فرحات عبر حسابه على فيسبوك، وعلق قائلا "وفاة الفنان جمعة فرحات، رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، عن عمر ناهز 80 عاماً". وأضاف فداوي "توفي إلى رحمة الله المشاغب والصديق الجميل جمعة فرحات، هتوحشني يا جمعة العزيز عموماً نلتقي عن قريب لنتبادل النكات ونغرق في الضحك، إلى جنة الفنانين يا جمعة الجميل، ورسامو الكاريكاتير سيفتقدونك". عمل الفنان الراحل، وهو عميد رسامي الكاريكاتير في مصر، في العديد من الصحف المصرية والأجنبية، حيث إنه التحق بالعمل في مؤسسة روز اليوسف الصحفية في مصر منذ عام 1964م، وواصل مسيرة العطاء من داخلها طوال ما يقرب من 4 عقود، وعمل رساماً لصحيفة "الأهرام ويكلي" التابعة لمؤسسة "الأهرام" المصرية، منذ صدورها عام 1990م، وبدأ نشر أعماله في جريدة "الأهرام" منذ ما يقرب من 22 عاماً. تولى رئاسة الجمعية المصرية للكاريكاتير في يونيو 2015 وحتى وفاته. حصل جمعة فرحات على العديد من الجوائز، منها جائزة "علي ومصطفى أمين"، وجائزة نقابة الصحفيين مرتين عامي 1986 و1989م، كما نُشرت أعماله في صحف "هيرالد تريبيون" الأميركية، و"يوميوري" اليابانية والعديد من الإصدارات الدولية الأخرى