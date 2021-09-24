فايز السعيد يتألق في المجمع الثقافي

تامر عبد الحميد (أبوظبى)

افتتح الفنان فايز السعيد إحياء الحفلات الموسيقية الغنائية على مسرح المجمع الثقافي مساء أمس الأول في أبوظبي، بعد تأجيل إقامة الحفلات الموسيقية لعامين تقريباً، بسبب تداعيات جائحة «كورونا».. وقد أعلن المجمع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي استئناف إقامة السهرات الفنية الحية، والحفلات الغنائية والعروض المسرحية.

استمر الحفل قرابة الساعتين، واستقبل الحضور فايز السعيد بحفاوة شديدة، الذي عبر عن فخره بالوقوف على خشبة مسرح المجمع الثقافي الذي يجمع بين الأصالة والثقافة، والذي جمع في مواسمه السابقة نخبة من الموسيقيين والمطربين من جميع أنحاء المنطقة والعالم، ليبدأ فقرته الغنائية بأغنيته الشهيرة «جيتك على الموعد»، الذي زادت من حماس الحضور وظلوا يرددون معه كلماتها حتى نهايتها.

ليقدم بعدها مزيجا من الأغاني المتنوعة، التي أداها بصوته، ومنها التي قام بتلحينها لفنانين آخرين ونالت صدى كبيراً، أبرزها «الحق روح» و«ينسى» و«دق هيوه» و«يلا ناخذ سيلفي» و«يا دكتورة» لراشد الماجد، و«تجرح» لحسين الجسمي.

إهداء للسعودية

وتزامن إقامة الحفل، مع احتفال المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الـ91، فحرص السعيد على تقديم باقة من الأغنيات الوطنية التي قدمها في السابق، إلى جانب أغنيته الجديدة التي أطلقها مؤخراً للمناسبة، وحملت عنوان «ضلع طويل» من كلمات أحمد الذبياني الجهني، وألحان السعيد نفسه، وغناء علي بن محمد.

صرح عظيم

وعبر السعيد عن سعادته بعودة إقامة الحفلات الموسيقية مجدداً، بعد توقف دام فترة، الأمر الذي أثر بالسلب على المجال الفني والغنائي بالتحديد، مشيراً إلى أن استئناف عودة مواسم الحفلات الموسيقية بالمجمع الثقافي التي تتمتع بحضور طاغ على مدى سنوات طويلة، هي بمثابة عودة الروح من جديد للحفلات والمهرجانات، وذلك مع الحرص التام على إتباع الإجراءات الوقائية وأفضل شروط السلامة المتبعة، وذلك حفاظاً على سلامة الفرق الموسيقية والحضور، وقال: تشرفت بأن أكون أول فنان إماراتي وعربي يفتتح الموسم الجديد من الحفلات الموسيقية للمجمع الثقافي في أبوظبي، هذا الصرح العظيم الذي يعد منارة للفنون في العاصمة الإماراتية، مشيداً بتنظيم الحفل وإجراءات الصحة والسلامة والتباعد الجسدي المتبعة، وكذلك بتجهيزات المسرح التي نفذت بأعلى معايير الجودة والتقنيات الصوتية والضوئية.

تعبير إبداعي

وتأتي عودة إقامة الحفلات الموسيقية مجدداً في المجمع الثقافي، في إطار الجهود المستمرة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والهادفة إلى الحفاظ على التراث الثقافي لأبوظبي والترويج له، وقد تم تأكيد إقامة مجموعة متنوعة من العروض الفنية خلال الشهور المقبلة، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً، وبهذه المناسبة قالت ريم فضة، مدير المجمّع الثقافي: تساهم العروض الفنية الحية في إضفاء قيمة لا تُقدر بثمن على مجتمعنا، ومن خلال هذه الفعاليات نتيح المجال واسعاً أمام فرص التعبير الإبداعي والحوار المجتمعي والخبرات المشتركة، وتوفير الأنشطة الترفيهية الثقافية لجميع الحاضرين، ومن هذا المنطلق، يسعدنا الإعلان عن عودة عروضنا الحية في إمارة أبوظبي، وإتاحة فرص التلاقي بين الفنانين وأفراد المجتمع لإعادة تشكيل ثروتنا المجتمعية، وإظهار التنوع الثقافي الغني للمقيمين في أبوظبي، وستسهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز محلي وإقليمي رائد للفنون والموسيقى بعد فترة طويلة من تعليق هذه الفعاليات.

إجراءات السلامة

تطبق حفلات المجمع الثقافي إجراءات الصحة والسلامة المتبعة للحفاظ على سلامة الحضور، إذ ينبغي على جميع الراغبين بدخول المجمّع الثقافي لحضور الفعاليات الحصول على تصريح المرور الأخضر عبر تطبيق «الحصن»، بالإضافة إلى شهادة اختبار سلبية «بي سي آر» من فيروس «كورونا».