ياسمين رئيس تنتظر «قمر 14»

سعيد ياسين (القاهرة)

تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلمها «قمر 14»، الذي يشارك في فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي خلال الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويناقش عدداً من القضايا الإنسانية، وفي مقدمتها أفكار ومعتقدات المجتمع التي تقتل الحب، وذلك في ليلة واحدة يكون فيها القمر مكتملاً، ولديه تأثير كبير على مسار شخصيات الفيلم يجسدها ياسمين وخالد النبوي وأحمد الفيشاوي، وغادة عادل، وشيرين رضا، وأحمد مالك.

من جهة أخرى تراهن ياسمين على مسلسل «60 دقيقة»، الذي يشاركها بطولته سوسن بدر، وشيرين رضا، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم الأحمدي، وبدأ عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية بمعدل حلقة أسبوعياً.

وقالت ياسمين لـ «الاتحاد»: إن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي إنساني مشوق، وأشارت إلى أنه صور بالكامل في العاصمة اللبنانية بيروت، وكشفت عن أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها في عمل فني يعرض على شاشة إحدى المنصات، موضحة أنها تخوفت من التجربة في البداية، لكنها تحمست بعد نجاح تجارب مماثلة للعديد من زملائها خلال الفترة الماضية.