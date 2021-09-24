كمال أبو رية.. طبيب قلب وأمراض نفسية

القاهرة (الاتحاد)

وزع الفنان كمال أبو رية وقته مؤخراً ما بين تصوير دورين فنيين، جسد في أحدهما شخصية طبيب قلب، وفي الآخر شخصية طبيب أمراض نفسية، حيث انتهى مؤخراً بحسب ما قاله لـ «الاتحاد» من تصوير دوره في مسلسل «ورا كل باب» في موسمه الثاني، وقام فيه ببطولة حكاية بعنوان: «قلب مفتوح» أمام فيدرا، وميدو عادل، وعماد رشاد، ورانيا الملاح، ونور إيهاب، وتأليف هشام إسماعيل، وإخراج أحمد خالد أمين، ويجسد فيها شخصية طبيب قلب، يتعرض للابتزاز من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من قبل فتاة تعرف عليها من خلال صفحته الرسمية على «فيسبوك»، بعدما أرسلت له طلب صداقة، وتبادلا الصور والمحادثات، وبمرور الوقت يكتشف أنه وقع في فخ كبير من قبل الفتا.

من ناحية أخرى، استكمل أبو رية خلال الفترة الماضية تصوير باقي مشاهده في فيلم «حفلة 9» مع غادة عبدالرازق، وطارق لطفي، وأحمد وفيق، ومحمود البزاوي، وطارق صبري، ونهال عنبر، وإخراج عبدالمنعم ربيع، ويجسد فيه شخصية طبيب أمراض نفسية، يتولى علاج راقصة باليه شهيرة، تتهم في جريمة قتل تقلب الأحداث رأساً على عقب.