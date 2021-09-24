ريهام عبدالغفور تقدم «أما عن حالة الطقس»

محمد قناوي (القاهرة)

أكدت الممثلة ريهام عبد الغفور أنها تخوض تجربة سينمائية مهمة تنتمي للأفلام المستقلة مع المخرج الشاب أحمد الحداد بعنوان «أما عن حالة الطقس»، وذلك للمشاركة في عدة مهرجانات سينمائية خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته حنان يوسف، وحسن الجريتلي، وفريدة الجريدي، وآسر، وعدد من الوجوه الشابة والجديدة.

وقالت: إنها تجسد في الفيلم شخصية «ليلى» التي تتداخل مع حياة بطل الفيلم الذي تدور أحداثه حول مخرج شاب يعاني من اضطرابات عاطفية في نهاية الثلاثينيات من عمره مع صراعه مع ماضيه ونوبات الفزع المستمرة، والفيلم يعد التجربة الإخراجية الطويلة الأولى للمخرج أحمد حداد، الذي يخوض أيضا دور البطولة كممثل.