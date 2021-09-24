«جسر» عمرو سعد على المنصات

القاهرة (الاتحاد)

يقدم الممثل عمرو سعد تجربة درامية علي إحدى المنصات من خلال مسلسل «جسر»، مع نيللي كريم، والمكون من 6 حلقات فقط من إخراج بيتر ميمي، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة ويناقش ما وصل إليه العالم بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض في قالب من الإثارة والتشويق وقال إنه تعاقد على بطولة مسلسل جديد مع المنتج صادق الصباح وإخراج أحمد خالد موسى للعرض في شهر رمضان 2022، ليكرر تعاونه مع الثنائي بعدما قدم معهما مسلسل «ملوك الجدعنة»، بمشاركة مصطفى شعبان في رمضان الماضي. وأشار إلى أنه تعاقد أيضاً على بطولة فيلم سينمائي مع المنتج كامل أبو علي ليعود من خلاله للسينما بعد غياب عامين منذ أن قم فيلم «حملة فرعون» بمشاركة روبي، ومحمود عبد المغني.