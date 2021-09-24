«زايد لعلوم الصحراء».. ثروة ثقافية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

يتسع مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء التابع لحديقة الحيوانات بالعين، لآلاف الكتب والمراجع والمصادر الورقية البيئية، بالإضافة إلى احتوائه على ملايين المصادر الإلكترونية البيئية، التي تتنوع بين كتب وأبحاث ومقالات وملخصات وغيرها من المصادر الأخرى، والتي يمكن تصفحها من خلال فهرس البحث الإلكتروني.

ويعتبر المركز من أكبر المكتبات المتخصصة في العلوم والدراسات البيئية في الدولة لتعدد المصادر المتنوعة التي تغطي فروع المعرفة البيئية، ويضم 11330 مصدراً مطبوعاً بالإضافة إلى ملايين المصادر الإلكترونية، كما يلعب مركز الأبحاث دوراً مهماً في تنمية الوعي البيئي والاستدامة لدى الطلبة والزوار والمختصين من مختلف الفئات العمرية، كما أطلق المركز مؤخراً مبادرة الباحث البيئي، وهي مبادرة تسمح للطلاب والأكاديميين بزيارة الحديقة مجاناً.

سميرة فاضل الذهلي أمين مكتبة في مركز الأبحاث بمركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، وأوضحت أن المركز يعد المنصة الرئيسة لجمع وعرض جميع الجهود البحثية للحديقة، ويضم عدداً من البحوث التي عمل عليها موظفون من الحديقة، وتم عرضها في مؤتمرات ولقاءات خاصة بحدائق الحيوان، ونشرت في مجلات علمية مختصة، وكان لها نتائج رائدة في مجالات البحث العلمي، مثل بحث غزال الداما والمها العربي والأمراض الجينية للحيوانات، بالإضافة إلى إشراف المركز على مجموعة من البحوث العلمية التي يعدها موظفو قسم التعليم.

وأشارت إلى أن المركز يفخر بتقديمه جملة من المبادرات الثقافية، مثل مبادرة «حوار المعرفة»، وهي مبادرة تقوم على تنظيم لقاءات دورية للقراء والمثقفين من كل المجالات للمناقشة، وعرض آخر القراءات المتنوعة وتبادل المعرفة، ومبادرة المكتبة المتنقلة لإعارة مجموعة من كتب إلى الأقسام المختلفة في الحديقة لتشجيع القراءة بين الموظفين، كما أطلق المركز مؤخراً مبادرة الباحث البيئي التي تسمح للطلاب والأكاديميين بزيارة الحديقة مجاناً.

وقالت: يقدم مركز الأبحاث عدداً من البرامج والأنشطة سواء عن بُعد أو في مقره بشكل مستمر خلال العام مثل برنامج الأطوم وبرية أبوظبي والقط الرملي و(العب وتعلم)، بالإضافة إلى استقبال طلاب المدارس في جولات تعريفية وتعليمية، ويرحب باستقبال التبرعات من الكتب والمراجع ذات الصلة بالبيئة أو التراث.