عجائب الطبيعة السبع.. ساحرة وفريدة وغريبة

أحمد مراد (القاهرة)

في عام 2007 أطلقت مؤسسة سويسرية تُعرف باسم «نيو سفن وندرز» مسابقة عالمية لاختيار قائمة بعجائب الطبيعة، واستمرت المسابقة لمدة 4 أعوام، وترشح لها 440 موقعاً فريداً وساحراً في 220 دولة، وفي شهر نوفمبر من عام 2011 أُعلن عن اختيار أغرب وأفضل 7 مواقع طبيعية:

الأمازون.. أسرع نهر في العالم

يقع نهر الأمازون في قارة أميركا الجنوبية، ويغطي 40% من مساحة القارة، ويمر بدول: بوليفيا، والبرازيل، والبيرو، وكولومبيا، وفنزويلا، والإكوادور، وغويانا، وهو يبدأ من جبال الأنديز في البيرو، وينتهي في المحيط الأطلسي.

ويعد الأمازون ثاني أطول نهر في العالم بعد نهر النيل، ويبلغ طوله نحو 6500 كيلومتر، وفي نفس الوقت يعد النهر الأول في العالم من حيث معدل التدفق الذي يفوق معدل تدفق أكبر 8 أنهار في العالم، مما يجعله أسرع نهر في العالم، وقد اُكتشف لأول مرة على أيدي المكتشف الإسباني، فرانسيسكو دي أوريانا، في العام 1500 ميلادي، ويُقدر عمره بحوالي 100 مليون سنة.

وأهم ما يميز نهر الأمازون امتلاكه لأكبر حوض تصريف للمياه في العالم بمعدل تصريف يبلغ حوالي 209 آلاف متر مكعب في الثانية. كما أن الغابات الاستوائية التي يعبرها، والمعروفة بـ «غابات الأمازون»، تعد من أكبر الغابات الحاضنة للحياة البرية والطبيعية في العالم، وتمتد على مساحة تزيد على 5 ملايين كيلومتر مربع، ويعيش فيها ثلث الحيوانات البرية في العالم، وتشمل أكثر من 370 نوعاً من الزواحف، وحوالي 400 نوع من البرمائيات، فضلاً عن أكثر من 3000 نوع من الأسماك تعيش في المياه العذبة.

هالونج.. 2000 جزيرة جيرية

يندرج خليج هالونج الواقع في شمال شرق فيتنام ضمن قائمة مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو، وهو من أشهر الوجهات السياحية في فيتنام، ويمتد ساحله لـ 120 كيلومتراً، وتُقدر مساحته بـ 1553 كيلومتراً، ويضم أكثر من ألفي جزيرة صغيرة، وهي جزر كارستية وجيرية بأشكال وأحجام المختلفة، وقد استغرقت نحو 500 مليون سنة لتكونها.

أما قلب خليج هالونج، فتغطيه نحو 775 جزيرة بمساحة إجمالية تُقدر بـ 334 كيلومتراً مربعا، ويُعد الخليج موطناً لما يقارب الـ 14 نوعاً من الزهور، و60 نوعاً من الحيوانات، ويمتاز بمناخ استوائي رطب.

جيجو.. 360 بركاناًً

تقع جزيرة جيجو البركانية في كوريا الجنوبية، وتشتهر ببركان يدعى «هالا-سان» بارتفاع 1950 متراً، وهو أعلى قمم كوريا الجنوبية، وقد نشأت الجزيرة بفعل انفجار بركاني منذ مليوني عام، واختيرت ضمن قائمة مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو.

وتبلغ مساحة الجزيرة نحو 1846 كيلومتراً، وتتكون من البازلت واللافا، وتحتوي على ما يقارب الـ 360 بركاناً خامدا، وتتمتع بمناخ استوائي رطب، بارد جداً وجاف شتاءً، وحار رطب صيفاً.

وتُعد جزيرة جيجو موطناً لإحدى الغابات الأكثر بدائية في العالم، وتشتهر نساء الجزيرة بممارسة الغوص لساعات طويلة يومياً من دون معدات غوص بهدف صيد الأسماك.

كومودو.. أرض السحالي المفترسة

تتبع جزيرة كومودو دولة إندونيسيا، وتُعد واحدة من أغرب وأشهر جزر العالم، وصُنفت ضمن مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو، وتبلغ مساحتها نحو 390 كيلومتراً مربعاً، وتضم مجموعة من الشواطئ الساحرة زهرية اللون، وتعداد سكانها يُقدر بـ 2500 نسمة، ويزورها ملايين السياح على مدار العام، وقد تحولت إلى حديقة وطنية منذ فترة الثمانينيات في القرن العشرين.

وتشتهر الجزيرة بأنها موطن السحالي العملاقة المفترسة، وتضم ما يقارب الـ 5700 سحلية عملاقة ذات مخالب قوية، وذيل الطويل، ووزن يتجاوز الـ 70 كيلوجراماً، وهي من أخطر الزواحف في العالم، وعادة ما تُظهر سلوكاً عدوانياً تجاه البشر.

بويرتو برنسيسا.. نهر تحت الأرض

يوجد نهر بويرتو برنسيسا في منطقة فيساياس الغربية بالفلبين، ويُعد أبرز الأنهار الجوفية التي تقع في باطن الأرض على أعماق كبيرة، وأحد أشهر وأغرب المعالم البيئية، وفوقه جبل يضم غابات بدائية، وقد صُنفت المنطقة التي يوجد فيها محمية طبيعية تضم مجموعة كبيرة من الأحياء النادرة، وتعيش أنواع من الخفافيش في الكهوف التي صنعت منها بيوتاً لها، فضلاً عن السحالي والتماسيح والسلاحف.

ويبلغ طول النهر 8.2 كيلومتر، ويقدّر العلماء عمره بنحو 30 مليون سنة، وقد اُدرج ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، وفي العام 2010 اكتشف العلماء أن النهر يحتوي على طابق جوفي آخر في الأعماق، مما يدل على وجود قنوات مائية وشلالات تصل إلى هذه الأعماق.

جبل تيبل.. مملكة الزهور

يتبع جبل تيبل دولة جنوب أفريقيا، وهو جبل عمودي ومستطيل، ويصل ارتفاعه إلى نحو 1100 متر، ويوصف بأنه أكبر مملكة للزهور في العالم، حيث ينمو فيه 1470 نوعاً من الزهور والنباتات والأعشاب، فضلاً عن العشرات من الحيوانات النادرة، وقد سُجل أول صعود إلى قمته بوساطة رجل يدعى، أنطونيو دي سالدانها، في العام 1503 ميلادي.

ويُعرف الجبل أيضاً باسم «جبل الطاولة»، نظراً لأن قمته مسطحة تشبه الطاولة، وهو مقصد سياحي عالمي يزوره سنوياً آلاف السياح من داخل وخارج جنوب أفريقيا، ويستخدم السيّاح التلفريك للصعود عليه.

شلالات إجوازو.. 2700 متر

تقع شلالات نهر إجوازو في منطقة حدودية بين البرازيل والأرجنتين، ويقع جزء منها في الأرجنتين، والجزء الآخر في البرازيل، وتقسم النهر إلى ما يُعرف بـ «إجوازو العالي» و«إجوازو الواطئ»، وهي تُعد من أكبر الشلالات في العالم، حيث يبلغ طولها نحو 2700 متر، وتضم 75 شلالاً يتراوح ارتفاعها بين 64 إلى 82 متراً، وقد اكتشفها المكتشف الإسباني، ألفارو كابيزا، خلال العام 1541 ميلادي.

وتضم شلالات إجوازو العديد من المتنزهات التي انضمت إلى قائمة اليونسكو لمواقع لتراث العالمي، وتشتهر بالعديد من الفعاليات الترفيهية، ورحلات السفاري داخل الغابات المحيطة بالشلالات التي يوجد بها ما يقارب 2000 نوع من النباتات، و80 نوعاً من الأشجار، و400 نوع من الطيور، فضلاً عن الزواحف والبرمائيات.