«تطبيق ذكي» يقاضي نيويورك

نيويورك (الاتحاد)

رفعت الشركة المالكة لتطبيق «دورداش» دعوى قضائية ضد بلدية مدينة نيويورك مؤخراً بسبب قانون جديد يلزم شركات توصيل الطعام مشاركة بيانات العملاء مع المطاعم. وقالت الشركة، إن القانون ينتهك خصوصية العملاء، ويجعل المنافسة بين المطاعم غير عادلة.

وتعد هذه الدعوى الأحدث في سلسلة مواجهات قضائية بين شركات تطبيقات توصيل الطعام وبلديات المدن الأميركية. وقال نيقولاس باولوتشي المتحدث باسم بلدية نيويورك، إن القانون يضع الزبائن في المقام الأول، مشيراً إلى أن التشريع الجديد يمنح العملاء السيطرة على بياناتهم عندما يطلبون طلبات طعام جديدة عبر تلك التطبيقات.

لكن المطاعم ترد قائلة إنها تخشى من تسرب تلك البيانات التي تشمل الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وعناوين السكن لجماعات عنصرية أو لسلطات الهجرة مثلاً، ما قد يضر بالزبائن خاصة الذين لا يملكون أيّ أوراق ثبوتية قانونية. وتقول الشركة، إن لديها مليون «داشر» (عامل توصيل) وأكثر من 18 مليون عميل، بالإضافة إلى أكثر من 5 ملايين عميل على خدمتها «داش باس» DashPass البالغة 9.99 دولار شهرياً.