مذيع شهير هاجم ميجان ميركل يعود أكثر قوة

لندن (الاتحاد)

أعلنت شبكة نيوز كورب البريطانية أنها سوف تطلق قناتها الخاصة في أوائل العام المقبل، وكان المذيع الشهير بييرس مورجان أول المتعاقدين معها. وستركز القناة التي سيطلق عليها اسم «توك تي في» على الأخبار العاجلة والمتابعات الرياضية وعروض الترفيه بالإضافة إلى الاهتمام بالشؤون الجارية والرأي والبرامج الوثائقية، حسبما قالت في بيان نشرته الصحافة البريطانية قبل أيام.

ويبدو أن مورجان توصل إلى اتفاق يجعله أعلى صحفي دخلاً في بريطانيا، وسيقدم برنامجاً سيبث على الهواء، ليس فقط عبر المحطة الجديدة، بل أيضاً على شاشة محطة فوكس في الولايات المتحدة وسكاي نيوز في أستراليا. وكان مورجان قد ابتعد عن شاشات التلفزيون منذ غادر برنامج صباح الخير يا بريطانيا بعدما أزمة الانتقادات التي وجهها إلى ميجان ميركل قرينة الأمير هاري على الهواء عندما قال إنه لا يصدق ادعاءاتها بشأن مواقف عنصرية ضدها داخل العائلة الملكية. وقال مورجان إنه سعيد للغاية بالعودة إلى نيوز كورب حيث بدأ مسيرته المهنية قبل 30 عاماً. وتابع «روبرت ميردوك كان دائما بطل حرية الرأي الذي لا يهاب أحداً وسنمضي معاً لبناء صرح جديد ومثير للغاية».

وأضاف أريد أن يكون برنامجي منتدى صريحاً جداً ومفتوحاً للنقاش الحي وللمقابلات التلفزيونية المهمة ومكاناً رائعاً يحتفي بحق كل شخص في أن يكون له رأي وأن يتم تمحيص تلك الآراء وتدقيقها. وفي إطار العقد المبرم ، سيكتب مورجان أيضاً عموداً في صحيفتي «صن» و«نيويورك بوست»، فيما حصلت دار هاربر كولينز التابعة لشركة نيوز كورب ، على حقوق نشر الجزء الجديد من كتابه « حرب على حرية الرأي». وسيقدم مورجان أيضاً سلسلة وثائقية خاصة بالجرائم الحقيقية. وكان مرودوك قد تعاقد مع مورجان وعمره 29 عاماً في عام 1994 ليتولى رئاسة تحرير صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد»، قبل أن يغادرها إلى ديلي ميرور عام 1995، ثم أصبح مؤخراً كاتب عمود في ميل أونلاين.