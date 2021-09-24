عبد الله أبو ضيف (القاهرة) عادت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز إلى القاهرة بعد رحلة علاج استغرقت 4 أشهر، أجرت خلالها عمليات جراحية عدة في سويسرا. كما عادت ياسمين إلى التحدث إلى جمهورها عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك" حيث كتبت منشورًا لأول منذ 4 أشهر تطمئن فيه على حالتها الصحية محبيها الذين تفاعلوا معها. وكتبت الفنانة "الحمد لله، تعافيت من الأزمة الأخيرة، وتخطيت كل الصعاب بفضل دعائكم لي، ورغم أنني واجهت الموت أكثر من مرة إلا أن دعواتكم الجميلة كانت شفيعًا لي لأعود مرة أخرى، وأتمنى أن أستطيع رد هذا الحب الذي غمرني به جمهوري في مصر والوطن العربي". وأضافت "عاجزة عن الشكر، ولن أجد الكلمات المناسبة التي تعبر لكم عن حبي وامتناني للحب والدعاء والمشاعر النبيلة التي غمرني بها جمهوري في كل مكان". كما أن زوجها الفنان المصري أحمد العوضي ساهم في طمأنة الجمهور على زوجته عندما نشر مقطع فيديو يظهر فيه وهو يستمع لأحد العازفين ويستمتع بعزفه في أحد شوارع جنيف، مما جعل الجمهور يتفاءل بأن ياسمين تتعافى وفي طريقها إلى الشفاء التام. ووجه الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز رسالة لها عقب عودتها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على "إنستجرام". وكتب: "حمد الله على السلامة يا روحي. نورتي مصر والدنيا كلها.. ربنا يحميكي ويحافظ عليكي ويسعدك يا رب". الجدير بالذكر أن خطأ طبياً في أحد مستشفيات القاهرة كان سببًا في تدهور حالة الفنانة المصرية عقب إجرائها جراحة تقليدية، وتطور الأمر إلى أن تطلب سفرها إلى الخارج لإجراء أكثر من عملية جراحية.