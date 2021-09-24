قصة شعر تكلف صالون حلاقة 271 ألف دولار

صالون حلاقة

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أمرت محكمة هندية صالوناً للشعر في العاصمة نيودلهي بدفع 271 ألف دولار أميركي تعويضاً لعارضة أزياء بسبب قصة شعر قالت الأخيرة إنها تسببت لها بـ"اكتئاب عصبي خطر".

كانت العارضة أشنا روي توجهت إلى صالون للشعر داخل فندق فخم في مدينة نيودلهي سنة 2018 وطلبت من الموظفين تقصير شعرها عشرة سنتيمرات بدءاً من الأطراف، وفق حكم صادر عن محكمة شؤون المستهلكين.

لكن "المصففة قصت كامل شعر المدعية (أشنا روي) ولم تترك لها سوى 10 سنتيمترات من الشعر الذي أصبح يلامس بالكاد كتفيها، ما أثار حالاً من الصدمة والاستغراب الكبيرين لديها"، وفق نص الحكم.

وأشارت المحكمة إلى أن هذا الخطأ في قصة الشعر تسبب لأشنا روي بـ"حالة خطرة من الاكتئاب العصبي والصدمة" لكونها عارضة تصوّر خصوصاً إعلانات لمستحضرات العناية بالشعر.

جاء في الحكم "لا شك بتاتاً في أن النساء يبدين حذراً وانتباهاً شديدين إلى كل ما يتعلق بشعرهن"، إذ "ينفقن مبالغ كبيرة لإبقائه في وضع جيد. كذلك ثمة تعلق عاطفي لديهن بشعرهن".

وأشارت المحكمة إلى أن المدعية "فقدت عقوداً وتكبدت خسارة هائلة غيّرت تماماً نمط حياتها وكسرت حلمها بأن تصبح عارضة من الصف الأول".

وحكمت المحكمة على الصالون بدفع غرامة قدرها 20 مليون روبية (271 ألف دولار) في الأسابيع الثمانية التي تلي صدور الحكم الذي يمكن للصالون الطعن عليه.

المصدر: آ ف ب