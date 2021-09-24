تسببت خلافات عائلية حول أحقية حضانة طفلين في وقوع قتلى ومصابين بين عائلتين من مدينة أسوان، بصعيد مصر، وهي القضية التي هزت الرأي العام المصري مؤخرًا.
وقعت الخلافات بين عائلتي آل حماد والحمداب حول أحقية أي من الزوجين على حضانة طفلين بعد الاتفاق على الانفصال، ثم تطورت الخلافات حتى وصلت إلى حد الاشتباك بالأسلحة النارية واسطوانات الغاز.
وأسفرت هذه الاشتباكات الدامية عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة 8 آخرين من الطرفين، وهنا أصدرت النيابة العامة في مصر قرارًا بضبط المتورطين في هذه القضية بعد انتشار صداها في مدينة أسوان.
وألقت قوات الشرطة المصرية على 10 أشخاص من العائلتين ثبت أنهم متورطين في القتال الدامي، الذي وقع بقرية المنصورية، وذلك بعد أن طوقت قوات الأمن القرية لتتمكن من ضبط المطلوبين أمنيًا، ولضمان التحفظ الآمن على الأسلحة التي بحوزتهم. وحصلت الشرطة على 6 أسلحة آلية كانت بحوزة الطرفين وقد استخدمت في عمليات القتل، فضلاً عن أسطوانات الغاز التي تقاذفتها العائلتين، مما أدى إلى احتراق 5 منازل تنتمي إلى الطرفين، وهو ما جعل الأحداث تزيد اشتعالًا، وارتفع عدد الضحايا المصابين.
واعترف الزوجان بوجود خلافات بينهما، اضطرتهما إلى الاحتكام إلى عائلاتهما، للفصل بينهما في نزاع حضانة طفليهما، لتبدأ الخلافات وتتطور حتى وصلت إلى إحراق المنازل ووقوع القتلى والمصابين من العائلتين.
بدأت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين من الجانبين، مع انتظار إحالتهم إلى القضاء والقبض على المزيد من المتورطين في وقوع القتلى والمصابين.