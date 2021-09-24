استكملت قناة «الوسطى من الذيد» التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون العام الخامس على أول بث لها، والذي انطلق في الثاني عشر من سبتمبر عام 2016 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتكون بذلك خامس قناة فضائية تابعة للهيئة.
وعلى مدى خمسة أعوام، قدمت القناة 107 برامج تنوعت في مضامينها الاجتماعية والثقافية والتراثية والترفيهية والدينية والرياضية، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الأفلام الوثائقية التي تعكس النهضة الحضارية والثقافية التي تشهدها المنطقة، ويأتي في مقدمتها أفلام «شريعة الذيد.. أسرار وحكايا»، و«مليحة.. قصة إنسان».
وتحظى القناة بمتابعة كبيرة من أبناء المنطقة الوسطى والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى المتابعة الواسعة على مستوى دولة الإمارات وكذلك على المستويين الخليجي والعربي، بفضل حرص كادرها البالغ 130 موظفاً، على تحقيق نقلات نوعية في تقديم المحتوى الإعلامي وإغناء تجربة المشاهدين بمضامين هادفة.
صورة مقربة لتراث وثقافة المنطقة الوسطى وتمثل القناة جسراً ينقل ثراء المنطقة الوسطى وطبيعتها وتراثها وآثارها وعادات وتقاليد أهلها وحياتهم، حيث شكل الاهتمام بمختلف مناحي الحياة في المنطقة ركيزتها الأساسية، إلى جانب تسليط الضوء على الفعاليات والنشاطات التي تحتضنها المنطقة على مدى العام وعلى الإنجازات التي يتم تحقيقها على المستويين الرسمي والشعبي ضمن رؤية تربط ماضي المنطقة العريق بحاضرها الزاهر ومستقبلها المشرق.
ومنذ انطلاقتها، حرصت القناة على أن تكون الراعي الإعلامي لمهرجان الذيد للرطب وبطولة الشرطة للرماية في خضيرة، وبطولة نادي الشارقة للصقارين «التلواح»، وذلك في جميع دورات هذه الفعاليات، كما أطلقت مهرجان «قناة الوسطى من الذيد للهجن»، وأسهمت بتدريب وتأهيل أبناء المنطقة الوسطى للعمل الإعلامي بمختلف تخصصاته.
تكريم دولي وجوائز تكشف تميّز القناة وحصدت قناة «الوسطى من الذيد» عدة جوائز عن برامجها ومن أبرزها الجائزة الذهبية في مونديال القاهرة للإذاعة والتلفزيون عن برنامجها (ذاكرة البادية)، وذلك بفضل حرصها على مراعاة تنوع البرامج في مختلف مواسمها من حيث المحتوى والأسلوب الجذاب.
يشار إلى أن هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون تحتضن عدداً من القنوات التلفزيونية والإذاعات، والمراكز هي، قناة الشارقة، وقناة الشارقة الرياضية، وقناة الشرقية من كلباء، وقناة الوسطى من الذيد، وقناة الشارقة 2، وإذاعة الشارقة، وإذاعة القرآن الكريم من الشارقة، وإذاعة بلس 95 الناطقة باللغة الإنجليزية، ومركز الشارقة للتدريب الإعلامي.