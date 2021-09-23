أبوظبي (الاتحاد) احتفلت «عين دبي» باليوم الوطني السعودي الـ 91 عبر رسالة مبهرة وجّهتها للمواطنين السعوديين والزّوار، حيث أضيئت أكبر وأعلى عجلة مشاهدة في العالم بارتفاع يتجاوز 250 متراً، باللون الأخضر وتزيّنت بعرض مميّز حمل عبارة «الإمارات والسعودية، #معا_أبداً».
ومن المنتظر أن تستقبل «عين دبي» زوّارها للمرة الأولى في 21 أكتوبر، مع تجربة استثنائية تنقل مفهوم عجلات المشاهدة التقليدية نحو مستويات جديدة كلياً مع إطلالات ساحرة ومشاهد ساحرة، إلى جانب باقات خاصة للفعاليات والأنشطة الترفيهية والاحتفالات المتفرِّدة المصمَّمة بحسب الطّلب، ما يجعلها وجهة ترفيهية تلبي أرقى المعايير العالمية.