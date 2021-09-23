أصحاب الهمم يديرون «القهوة»

هناء الحمادي (أبوظبي)

كخلية نحل ينتشرون في المكان، كل منهم يعرف دوره، يلبون طلبات الزوار والمتعاملين والموظفين من القهوة والمأكولات الخفيفة.. هم أعضاء فريق من أصحاب الهمم، يتكون من 11 شاباً يديرون «كافيه النحلة» (The Bee Cafe) داخل مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وقد افتتحوا فرعاً آخر في دائرة الصحة- أبوظبي، ويدفعهم النجاح إلى التفكير في افتتاح فروع أخرى، وفق برنامج تدريبي مرخّص لأصحاب الهمم في مجال صناعة القهوة بأبوظبي ضمن مذكرة تفاهم وقّعتها مؤخراً المؤسسة مع جمعية القهوة المتخصصة (SCA).

خلال الإشراف على إعداد المأكولات في «كافيه النحلة» (تصوير وليد أبو حمزة)

عن تفاصيل المكان وسير العمل بين أعضاء الفريق، تقول ميثة محمد المنصوري مدير إدارة الاتصال والتسويق، مدير إدارة مشروع «كافية النحلة» في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: بمجرد الدخول إلى الكافيه يستقبل سالم التميمي الزبائن بابتسامته التي تبعث على التفاؤل والسعادة مرحباً بتقديم القهوة للضيوف، كما يهتم بمعرفة مدى رضا الزوار، أما محمد الحاي «صانع القهوة» فيرسم أجمل الأشكال على وجه القهوة بدقة وهدوء، ويسانده سعيد العامري «صانع قهوة» المميز بدقة التفاصيل، والذي يحب التعرف على نوع القهوة التي يفضلها الزبون ليعدها بكل شغف، ومن يقترب من هزاع المحيربي، فالمذاق لديه مختلف في القهوة فهو المتخصص والحاصل على تدريب في إعدادها، ويقوم بالإشراف على فريق الكافيه وإمداد الأعضاء بمهارات إعداد القهوة والرسم عليها، خاصة منصور الحمادي الذي يجيد التعامل مع الأدوات، وبعدها يأتي دور خالد وليد المحاسب والمسؤول عن إبلاغ طلبات الزوار للفريق ثم يودع الزوار بابتسامة جميلة.

خلال إعداد القهوة

وأضافت: «الكافيه يبث في الزوار الراحة والشعور بالهدوء والطمأنينة، حيث يتزين المكان بزخارف وصور شجرة الغاف الشهيرة، وقد صُمم بتعديلات تناسب أصحاب الهمم، مثل الطاولة ذات الكرسي المتحرك، وهناك أيضاً طاولة مشتركة للعمل المشترك.

وعن أنواع القهوة المتوفرة، لفتت إلى أن القائمة تتميز بتعددها، فهي تحتوي على ثمانية خيارات، منها قهوة «فلات وايت» و«ماكياتو» و«اللاتيه الإسباني»، وتُقدّم الأصناف بأسعار جيدة، موضحة أن الكافيه يستخدم حبوب القهوة الإثيوبية الطبيعية، ويقدم الوجبات الخفيفة، ومنها الكوكيز النباتية، المعد من قبل عليا الزعابي من أصحاب الهمم، صاحبة مشروع «عليا كوكيز»، مشيرة إلى أن الكافيه، يعرض شهرياً منتجات العلامة التجارية «النحلة»، ويسلط الضوء على أهم المناسبات العالمية الخاصة بأصحاب الهمم، وتمكينهم وإبراز إنجازاتهم وإمكاناتهم من خلال توفير الفرص التي تساهم في دعمهم وتعزيز توظيفهم واندماجهم المجتمعي.

ميثة المنصوري

وأوضحت ميثة المنصوري أن الكافيه يعمل على مدار أيام العمل الرسمية من الساعة 8 صباحاً حتى 5 عصراً .