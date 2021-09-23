معلومات خاطئة عن سرطان الثدي

ترجمة: عزة يوسف

استعرض الدكتور سي بي كوبيكر، جراح أورام الثدي الهندي بعض الخرافات المتعلقة بسرطان الثدي، باعتباره أكثر الأنواع شيوعاً بين النساء، وقال: يعتقد الأطباء أن التشخيص المتأخر ونقص الوعي من الأسباب الرئيسة لارتفاع معدلات الوفيات، حيث لا تعرف معظم النساء معلومات صحيحة وكافية عنه.

- السرطان يصيب فقط النساء المسنات ذوات التاريخ العائلي

وأوضح الدكتور سي بي كوبيكر أنه يمكن لسرطان الثدي أيضاً أن يصيب الفتيات من الأعمار الصغيرة، ورغم صحة أن الاستعداد الوراثي عامل خطير وبارز، إلا أنه ليس العامل الوحيد، فقد يلعب نمط الحياة والعوامل البيئية دوراً مهماً كذلك.

- أسلوب الحياة الصحي يقي من الإصابة

ولفت إلى أن دور العادات الصحية وتناول الأطعمة المغذية في الحفاظ على صحة الجسم وتقليل مخاطر الإصابة بمختلف الأمراض بما فيها سرطان الثدي، ولكنها لا تمنع حدوثها بشكل جذري. ويُعد الفحص الذاتي، والفحص الطبي مفيداً للكشف المبكر عن السرطان.

- تشير الكتل حول الثدي بالضرورة إلى السرطان

وأكد أن تشكل الكتل قد يقع لأسباب مختلفة بما فيها العدوى والالتهاب والتغيرات الهرمونية والصدمات النفسية والأورام وما إلى ذلك، في حين أن سرطان الثدي قد لا يرافقه ظهور أي تكتلات.

- العلاج بالجرعات والأدوية نفسها للجميع

ولفت إلى أن علاج سرطان الثدي يعتمد على مرحلة المرض وشدته وتفضيلات المرضى، كما أن معرفة ما إذا كان قد انتشر من موقع الورم الأساس إلى مواقع أخرى أم لا، أمر بالغ الأهمية لتحديد العلاج.

- الإصابة تعني عملية الاستئصال بالكامل

كما أشار الدكتور سي بي كوبيكر إلى أنه لا يُقترح الاستئصال الجذري أوالكامل إلا عندما ينتشر السرطان على نطاق واسع، موضحاً أنه مع التقدم، أصبح المبدأ الطبي الأساسي في الوقت الحالي، إزالة الجراحين للأنسجة فحسب ثم الترميم بشكل تجميلي طبيعي.